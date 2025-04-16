新华社北京4月15日电 题：“同志加兄弟”，共绘新蓝图

辛识平

四月的越南首都河内，林木葱郁，生机盎然。中越两党两国旗帜在街头高高飘扬，沿途人群欢呼雀跃，一张张笑脸映照中越非同寻常的传统友谊，洋溢着对中越关系光明前景的坚定信心。

特殊的时间节点，往往蕴含特别深意。适逢中越建交75周年，中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问，对两国关系具有承前启后、继往开来的重大意义。两党总书记共同见证中越双方签署的45份双边合作文本展示，涵盖互联互通、人工智能、海关检验检疫、农产品贸易、文化和体育等多个领域。双方发表联合声明，宣布持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体。两党两国领导人定向把舵，为中越命运共同体建设擘画新蓝图，中越传统友谊焕发新活力。

中越两国是山水相连的社会主义邻邦，是具有战略意义的命运共同体。中越两国人民毗邻而居，古有互通互鉴之道，今有振兴繁荣之业。两国人民的传统友谊经受了历史岁月和国际风云变幻的考验，是双边关系发展的重要基础和不竭动力。“越中情谊深、同志加兄弟”，两党两国人民早年结下的深厚友谊不断升华，构建具有战略意义的中越命运共同体是历史的选择、人民的选择。

中越两国经济关联度大、互补性强，利益融合日益紧密，为中越命运共同体提供了合作的沃土。中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴。2024年，中越双边贸易额突破2600亿美元。两国“货畅其流，人畅其行”成为中越相互成就、共同发展的缩影，生动诠释了全球南方国家团结合作的意蕴。经贸合作之外，中越人文交流步子这些年越迈越大，两国民众越走越亲。2024年中国赴越游客超过370万人次，跨境旅游合作区、跨境自驾游线路让“一日游两国”成为现实，中国影视作品、电子游戏成为越南青年热议话题，河粉等越南美食吸引不少中国民众品尝……以中越建交75周年暨“中越人文交流年”为契机，不断升温民间交流，让中越关系发展的民意纽带越系越牢。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期。亚洲新兴市场和发展中经济体将继续成为世界经济增长的主引擎。站在新的历史起点上，习近平总书记就深化中越命运共同体建设提出六点举措，为中越合作走深走实指明了实现路径：从增进更高水平的战略互信到建设更加牢固的安全屏障，从拓展更高质量的互利合作到系牢更加广泛的民意纽带，从开展更加紧密的多边协作到实现更加良性的海上互动……六方面举措不仅涵盖传统合作领域，着眼未来中越关系新的增长点，更体现出惠及更多国家的广阔胸襟，再次让世界看到中国推动构建人类命运共同体的一以贯之和身体力行。

“我对中越关系发展前景充满信心。”习近平总书记同苏林总书记话别时的话语，道出了中越人民共同的心声、寄托着对未来的美好祝愿。双方携手擘画新时代中越命运共同体建设新蓝图，必将为亚洲长足发展和睦邻友好提供更多正能量，为世界和平和发展作出更大贡献！

(责编：苏缨翔、刘叶婷)