新华社河内4月15日电 特写｜将“涓涓溪流”汇聚成中越友好的“滔滔大河”

新华社记者乔继红 郝薇薇 宿亮

越南首都河内，发源于中国云南的红河穿城而过。4月15日上午，红河河畔，河内国际会议中心的二层大厅内，一片热情而欢乐的海洋。

巨大的红色屏幕前，五星红旗和金星红旗交相辉映，中国共产党党旗和越南共产党党旗并排而立，屏幕上“中越人民联欢”的字样格外醒目。

红毯两侧，满坐中越两国代表：穿着白衬衫、系着红领巾的越南小学生，奋战在中国乡村振兴第一线的中国大学生村官，中越两国高校老师，青年企业家，艺术工作者……清澈的眼眸，动人的笑容，所有人都翘首期待。

10时许，在热烈的掌声、激昂的乐声中，全场起立，中共中央总书记、国家主席习近平，越共中央总书记苏林和越南国家主席梁强踏着红毯走来，微笑着与现场数百名中越代表挥手致意。

“这是我10年内第四次访问越南，也是我今年首次出访的首站。”在全场持续热烈的掌声中，习近平总书记发表致辞，代表中国党和政府向出席中越人民大联欢活动的两国代表致以诚挚问候。

参天之木有其根，怀山之水有其源。“中越关系根基在人民、血脉在人民、力量在人民。”致辞紧紧围绕“人民”两字展开。

“中越友好在两国人民守望相助中生根发芽”“中越友好在两国人民团结协作中开花结果”“中越友好在两国人民共同追求中传承升华”……从峥嵘岁月里的风雨同舟，到社会主义建设事业中的互利合作，再到追求和平与进步的并肩前行，习近平总书记的话语，生动而真挚，深情回顾中越友好不断成长和发展的历程，指出“人民是历史的创造者”。

总书记语重心长，越南胡志明国家政治学院哲学系主任阮明环感同身受。“习近平总书记始终坚持以人民为中心，无论在思考还是行动中，都体现出对人民的深切关怀。”他说。

“青年是事业的未来和希望。”习近平总书记每次访问越南，都将殷切的目光投向青年，关心年轻一代对传统友谊的传承和接续——

2015年会见中越青年代表，强调“中越传统友谊必将跨越历史长河，历久弥深，历久弥新”；2017年出席越中友谊宫落成移交仪式，鼓励中越青年多为加强两国友好交往合作作贡献；2023年会见中越两国青年和友好人士代表，希望青年“成为中越友好征程的领跑者”；此次宣布“中方将在今后3年邀请越南青年赴华开展‘红色研学之旅’”，探寻中越友好的红色基因……习近平总书记满怀关爱，着眼长远，推动中越“同志加兄弟”的情谊永葆青春。

越南交通运输大学讲师阮光明在现场聆听习近平总书记讲话，激发出“中越携手发展的坚定决心”。“面向未来，两国青年将从历史中汲取友谊的力量，推动两国共同繁荣发展。”他有感而发。

苏林总书记在致辞时说，在习近平总书记、国家主席对越南进行历史性访问、两国共同庆祝建交75周年和人文交流年之际，举行中越人民大联欢具有重要意义。“越中青年要肩负起历史使命，让两国一代代领导人亲自缔造和培育的传统友好代代相传。”

在全场期待的目光中，红色大屏幕字样更换。“5-4-3-2-1-开始！”两党两国领导人与双方代表共同按下按钮，启动“红色研学之旅”项目。灯光闪耀，两国青年探索友好历史、携手互学互鉴之路延展向前。

不忘来时路，方知向何行。越南胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝说，越中双方开启“红色研学之旅”，体现了对传承红色基因的珍视，有助于增进两国人民特别是年轻一代友好感情。

正在河内国家大学进修的广西高校教师欧阳雪在现场聆听习近平总书记的致辞，难掩激动：“在新时代的征程上，我们青年会牢记两国领导人的嘱托，传递好中越友好的接力棒。”

“让我们赓续传统友谊，将两国人民友好的涓涓溪流汇聚成中越友好的滔滔大河，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界作出新的更大贡献。”习近平总书记的嘱托，指向中越友好更远的未来。

从“同志加兄弟”的传统友谊到具有战略意义的命运共同体，中越友谊之河穿越时空，因每一次握手、每一次交流、每一次探寻，激荡出更美的浪花，奔涌向前。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)