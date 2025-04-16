新华社巴黎4月15日电（记者乔本孝）法国总统府15日晚发布公告说，将驱逐12名阿尔及利亚驻法外交人员，并召回驻阿尔及利亚大使述职。

公告说，法方对阿方驱逐12名法驻阿外交人员的决定感到震惊，阿方应对两国关系“突然恶化”负责。公告还说法方将继续维护自身利益，并表示重启对话对两国都有利。

阿尔及利亚外交部14日发表声明，宣布法国驻阿大使馆和领事馆的12名工作人员为“不受欢迎的人”，要求其必须在48小时内离境。声明说，法国内政部人员8日当街逮捕一名阿驻法领事工作人员，阿方因此作出上述决定。

据法国媒体报道，因与居住在法国的阿尔及利亚人被绑架案有关，包括一名阿尔及利亚领事工作人员在内的3人日前被法国警方拘留。他们被指涉嫌参与和恐怖组织有关的绑架、非法拘禁等。法国内政部长布鲁诺·勒塔约表示，此案“可能涉及外国干涉”。

阿尔及利亚曾是法国殖民地。数月来，阿尔及利亚和法国关系持续紧张。2024年7月底，由于不满法国在西撒哈拉问题上的立场，阿尔及利亚召回驻法大使。

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