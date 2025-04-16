到场嘉宾与获奖者合影留念。人民网 于前摄

4月15日下午，第四届“镜彩中国——日本人眼中的中国摄影大赛”颁奖典礼在日本东京中国驻日本大使馆举办。人民网 许可摄

人民网东京4月15日电（孙璐、滕雪、许可）4月15日下午，第四届“镜彩中国——日本人眼中的中国摄影大赛”颁奖典礼在日本东京中国驻日本大使馆举办。中国驻日本大使吴江浩、日本前首相鸠山由纪夫、人民网总编辑赵强、在日中国企业协会会长王家驯、日中友好协会副理事长安藤公一、日中协会理事长濑野清水、东京都日中友好协会副会长永田哲二、日中友好会馆理事斋藤法雄、日本前首相大平正芳外孙女渡边满子、日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景以及中国驻日本大使馆各部门负责人等150余名中日各界友好人士出席活动。中国摄影家协会主席李舸发来祝贺视频，充分肯定本届大赛为深化中日民间友好往来、增进两国人民相知相亲作出的积极贡献。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 于前摄

吴江浩对“镜彩中国”摄影大赛成功举办以及获奖者表示祝贺。吴江浩指出，“镜彩中国”摄影大赛是日本朋友分享中国印象的重要平台。大赛作品折射出中国人对美好生活的追求，也记录了中国式现代化的日新月异。中日互为重要近邻，双方应以两国领导人重要共识为指引，加强对话，增进理解，妥处分歧，推动两国关系沿着健康稳定轨道向前发展，共同建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的亚洲家园，构建人类命运共同体。

日本前首相鸠山由纪夫发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

鸠山由纪夫致辞时表示，日中两国一衣带水，有着悠久的交往历史。民间交流对于促进日中友好关系发挥着不可替代的作用。期待摄影大赛继续发展壮大，成为两国人民深化互信的平台，为构建更加友好、合作的未来贡献力量。

中国摄影家协会主席李舸为活动发来祝贺视频。视频截图

“镜彩中国”系列摄影大赛活动由中国驻日本大使馆倡议发起，自2016年启动以来已成功举办四届，累计收到三千余幅日本摄影爱好者的投稿作品。第四届大赛于2024年3月中旬正式启动，经过评委组初选以及中日摄影界专家复审等环节，最终评选出包括特等奖在内的7件获奖作品，另设“国航奖”与“人民网奖”。

在日中国企业协会会长王家驯发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

王家驯在致辞中表示，大赛作品以日本普通民众的视角，真实地记录了中国各地的自然风光、城市发展和人民生活，不仅展现了中国经济高质量发展成果，也是中日两国间日益密切的文化交流与友好往来的生动写照。

日中友好协会副理事长安藤公一发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

安藤公一致辞时表示，大赛通过日本人的镜头，记录了中国的自然风光和城市发展变化，向日本民众传达了中国的魅力，是促进两国人民相互理解、深化友好关系的重要途径。

日本前首相大平正芳外孙女渡边满子发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

渡边满子向获奖者表示祝贺。她回顾了过去参与策划的日中交流活动，并强调两国青年之间加强交流的重要性。

日本摄影家本堂亚纪对获奖作品进行点评。大赛主办方代表中国驻日本大使吴江浩、人民网海外传播部主任刘慧、在日中国企业协会会长王家驯、中国国际航空公司日韩地区总部社长冯力、人民网日本株式会社社长孙璐，活动协办方代表交通银行东京分行副行长刘敏、日中友好会馆理事斋藤法雄、日中协会理事长濑野清水以及东京都日中友好协会副会长永田哲二等嘉宾分别为获奖者颁奖。

本届大赛特等奖获奖者比屋根悠亮表示，我在社交平台以“中国摄影家”的名义通过镜头展现中国各地的魅力。早年在中国旅行的经历，令其深感这片土地的魅力。希望通过自己的作品，弥补日本国内对中国旅游信息不足的现状，激发更多人对中国的兴趣。此次获奖及观摩其他作品，更坚定了其继续探索和记录中国的决心。感谢大赛提供如此有意义的平台。

嘉宾代表登台，共同开启新一届作品征集的官方通道。人民网 于前摄

中国驻日本大使吴江浩（右）观看获奖作品。人民网 许可摄

现场观众观看获奖作品。人民网 蒋晓辰摄

本届大赛由中国国际航空公司日韩地区总部、人民网日本株式会社主办，中国驻日本大使馆、在日中国企业协会联合主办，交通银行东京分行、中国驻东京旅游办事处、东京中国文化中心协办，得到了日中友好会馆、日中友好协会的支持。

人民网总编辑赵强表示，期待更多的日本朋友能来华亲身感受中国的美丽风光和发展变化，并踊跃参与到摄影大赛中来。我们也将与各位携手，持续为中日两国的友好交流和发展贡献力量。

(责编：刘洁妍、杨牧)