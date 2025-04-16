——习近平总书记会见中越人民大联欢活动代表时的致辞引发热烈反响

本报记者 孙广勇 刘 刚 胡泽曦

4月15日上午，中共中央总书记、国家主席习近平在越南河内国际会议中心同越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强共同会见中越人民大联欢活动代表。习近平总书记发表题为《奏响睦邻友好主旋律 共谱命运与共新篇章》的致辞指出，长期以来，从携手救亡图存播下革命火种，到并肩战斗实现国家独立和民族解放，再到共同迈上现代化征程，中越两国人民始终风雨同舟、休戚与共，共同书写了中越友好历史篇章。接受本报记者采访的中越友好人士表示，愿赓续两国传统友谊，将两国人民友好的涓涓溪流汇聚成中越友好的滔滔大河，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界作出新的更大贡献。

“共同传承好越中友谊，让两国友好事业后继有人”

习近平总书记强调，中越友好在两国人民守望相助中生根发芽，两国人民在争取国家独立和民族解放的正义事业中并肩战斗，给“同志加兄弟”的深厚情谊印染了鲜红底色。

越南越中友好协会执委会委员何氏祥秋是“两国将军”洪水的外孙女，她现场聆听了习近平总书记的致辞。何氏祥秋告诉本报记者，越中关系根基在人民、血脉在人民、力量在人民。两国人民共同书写了越中友好历史篇章。“我现在做的工作和外公当年的事业一样，都是在传承越中友好并将之发扬光大。”她说。

越中友好协会副主席阮荣光已进入古稀之年，依然为两国间的友好交往而忙碌。现场聆听习近平总书记的致辞，阮荣光深受鼓舞。他表示，两国领导人共同会见越中人民大联欢活动代表，就是希望“两国年轻一代‘不忘初心’，共同传承好越中友谊，让两国友好事业后继有人”。

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平表示，习近平总书记10年内4次访问越南，探访胡志明故居，瞻仰胡志明陵并敬献花圈，追思缅怀胡志明对中越关系发展作出的贡献。苏林总书记去年访华第一站选择广州，特地参观越南青年革命同志会旧址，追寻越南共产党在中国的红色足迹，“这体现了双方领导人对于两党两国传统友谊的珍视”。

“让中越友好在新时代焕发出新的活力”

习近平总书记强调，中越友好在两国人民团结协作中开花结果，双方锚定“六个更”总体目标，坚定支持彼此走符合本国国情的社会主义道路，不断取得社会主义建设事业新成就。

近年来，中越双边贸易额屡创新高，中国稳居越南外资来源国前列，两国产业链供应链合作不断深化，基础设施互联互通，新兴领域合作、智慧口岸建设有序推进。“在世界经济复苏乏力背景下，中越产业链供应链合作更趋紧密。中国连续20多年是越南第一大贸易伙伴，2024年中越双边贸易额突破2600亿美元。”越南中国总商会会长孙风雷表示，来越南投资的中国企业重视开发当地市场，“推出更好满足当地消费者需求产品的同时，还与越南上下游企业加强合作，助力当地相关产业发展，提升越南在全球价值链中的位置”。

现场聆听致辞的越中友好协会执委会委员阮世事刚从上海旅行回来。他说：“每次去中国，我都能感受到中国取得的发展成就。当前，中国在进一步全面深化改革、推进中国式现代化，越南在推进革新事业、迈入民族发展的新纪元。期待两国在政治、经济、文化等领域深化合作，推动各自国家经济社会发展，为两国人民带来更多福祉。”

中国港湾越南代表处总代表史建亚表示：“习近平总书记的致辞让我对自己在越南的工作有了更强烈的使命感。在中越基础设施建设合作中，我们不仅是在建港、造桥和铺路，更是在搭建两国人民友谊的桥梁。”

访问期间，中越两国领导人见证中越铁路合作机制启动仪式。中铁六局集团越南有限公司副总经理王斌表示，习近平总书记的致辞让他更加深刻地认识到高质量共建“一带一路”对深化中越合作的重大意义。“我们参与建设了越南首条开通运营的城市轨道交通——河内轻轨2号线。未来我们将继续积极参与两国高质量共建‘一带一路’，促进两国互联互通，让中越友好在新时代焕发出新的活力。”王斌说。

“为构建具有战略意义的越中命运共同体凝聚青春力量”

“青年是事业的未来和希望。”习近平总书记指出，中方将在今后3年邀请越南青年赴华开展“红色研学之旅”，沿着两党两国老一辈领导人的革命足迹，探寻中越友好的红色基因，感受中国式现代化的万千气象，为两国各自社会主义事业和构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量。

中国广西广播电视台主持人沈鹏鸣多次到越南主持两国人文交流节目，与越南青年媒体人结下友谊。“习近平总书记的致辞为我们不断深化与越南媒体同行交流合作增添信心。”沈鹏鸣表示，广西拥有见证中越革命友谊的红色资源，靖西“越盟”办事处、桂林育才学校等旧址，每年都吸引众多两国民众前来参观，“作为媒体人，我们将与越南同行共同努力，讲好两国人民友好的故事，让两国民众特别是年轻人了解红色资源承载的厚重历史，传承好两国友谊。”

越南残疾青年协会主席范光阔表示：“两国青年应发挥自身作用，不断巩固友谊，为构建越中命运共同体作出积极贡献。”

越南青年歌唱家范乔明曾在中国广西艺术学院攻读硕士学位，连日来，在多场文化交流活动中，他用中文演唱《我爱你，中国》以及陕北民歌《赶牲灵》。“越中两国不断推进教育交流与合作，为两国青年提供越来越多的留学、互访的机会，这有助于两国青年进一步加深了解，把越中友好接力棒传下去。”范乔明说。

第一次来越南参加交流活动的上海青年讲师团成员、上海共青团“青春会客厅”项目主理人王宇倩现场聆听习近平总书记的致辞后备受鼓舞。她刚刚在第二十四届中越青年友好会见开幕式暨中越青年论坛上，与越南青年分享了“青春会客厅”搭建与青年沟通对话桥梁的经验做法。王宇倩说：“我希望未来能有机会与越南青年一起制作更多视频，让两国青年能在活泼的形式、潮流的表达、轻松的氛围中，共鸣共情，传承友谊。”

越南河内大学孔子学院中方院长覃永华表示：“我们将与越方从事语言教学和文化交流的人士共同努力，为越来越多的越南年轻人提供良好的中文学习条件，助力他们成为推进两国友好事业的新生力量。”

河内大学中文系学生吴氏秋庄现场聆听了习近平总书记的致辞，她对双方领导人共同启动的“红色研学之旅”非常期待，认为“这将让更多越南年轻人有机会到中国去，实地了解越南老一辈领导人在中国的革命足迹”。同样在现场的河内国家大学所属外国语大学学生黎玉清姮说：“我们两国青年要不负两国领导人的期待，承担起传承越中友谊的责任，为构建具有战略意义的越中命运共同体凝聚青春力量。”

（本报记者牛震、于景浩、邢雪、沈小晓、张矜若、杨晔参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月16日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)