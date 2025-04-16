习近平总书记、国家主席此访为中越命运共同体建设和两国社会主义事业发展带来新气象，为地区和世界繁荣稳定注入正能量

4月14日至15日，习近平总书记、国家主席对越南进行国事访问。双方就中越两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同擘画中越命运共同体建设新蓝图。此访为中越命运共同体建设和两国社会主义事业发展带来新气象，为地区和世界繁荣稳定注入正能量。

今年是中越建交75周年。75年来，无论国际风云如何变化，中越在争取国家独立和民族解放的斗争中相互支持，在社会主义建设事业中携手并进，在推进各自现代化进程中砥砺前行，成为社会主义国家团结合作的典范。2023年12月，双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。中越命运共同体传承于鲜明的红色基因、发轫于深厚的政治互信、植根于丰厚的合作沃土、推进于密切的人文交流，符合两国共同利益，有利于地区乃至世界和平稳定和发展繁荣，是历史的选择、人民的选择。

此访期间，习近平总书记、国家主席就深化中越命运共同体建设提出六点举措，为进一步深化具有战略意义的中越命运共同体建设指明方向。六点举措包括增进更高水平的战略互信、建设更加牢固的安全屏障、拓展更高质量的互利合作、系牢更加广泛的民意纽带、开展更加紧密的多边协作、实现更加良性的海上互动，引领中越命运共同体建设向高水平、高质量、高标准方向发展。两党总书记共同见证中越铁路合作机制启动仪式、共同见证中越双方签署的45份双边合作文本展示。越共中央总书记苏林表示，此访必将成为两党两国友好交往史上新的里程碑，推动两国具有战略意义的命运共同体建设取得新的进展。

中越关系根基在人民、血脉在人民、力量在人民。两国人民的拥护和支持是构建中越命运共同体的坚实基础。习近平总书记、国家主席在同苏林总书记、越南国家主席梁强共同会见中越人民大联欢活动代表时指出，中方将在今后3年邀请越南青年赴华开展“红色研学之旅”，沿着两党两国老一辈领导人的革命足迹，探寻中越友好的红色基因，感受中国式现代化的万千气象，为两国各自社会主义事业和构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量。以“中越人文交流年”为契机，双方探讨实施更多暖人心、惠民生项目，办好更多有温度、接地气、聚民心的人文交流活动，将进一步巩固两国民众的情感纽带，把中越友好接力棒一代代传下去。

世界进入新的动荡变革期，构建中越命运共同体的世界意义进一步凸显。两国携手走和平发展道路，15亿多人口共同迈向现代化，将有力维护地区乃至世界和平稳定，促进共同发展。两国都坚持对外开放，为维护地区产业链供应链稳定畅通、促进经济全球化发挥了积极作用。中国和越南拥有共同理想信念和广泛战略利益，两国持续深化命运共同体建设，生动诠释全球南方国家团结合作的意蕴，谱写推动构建周边命运共同体新篇章。中国和越南都是经济全球化的受益者，两国共同反对单边霸凌行径，维护全球自由贸易体制和产业链供应链稳定，将为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

山水相连、文化相通的中越两国志同道合、携手同行。站在新的历史起点上，中国愿同越南一道，赓续“越中情谊深、同志加兄弟”的传统友谊，按照政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的“六个更”总体目标，高质量推动全面战略合作，确保中越命运共同体建设行稳致远，将为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年04月16日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)