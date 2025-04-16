建设中的东海岸铁路全长约665公里，跨越4个州，连接马来西亚东西海岸

本报记者 刘 慧 杨 一 管克江

4月15日，马来西亚行政首都布特拉加亚街头悬挂着中马两国国旗，欢迎习近平主席到访。

本报记者 宦 翔摄

机车副司机培训班上，马来西亚学员在中国师傅的指导下进行实操训练。

本报记者 刘 慧摄

中外工人在东海岸铁路项目上合作施工。

中交马来西亚东海岸铁路项目供图

中车大连公司为东海岸铁路项目生产动车组的相关部件。

宋 爽摄

东海岸铁路项目工人在进行中T梁架设。

中交马来西亚东海岸铁路项目供图

位于马来西亚彭亨州的马中关丹产业园区的象征基石。

新华社记者 程一恒摄

乘坐轨道车，沿着已铺设完毕的马来西亚东海岸铁路轨道朝着吉隆坡方向行进。道路两旁是郁郁葱葱的热带雨林，前方是已初具规模的苏丹阿末沙城客货两用车站。近日，记者探访了由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建的马来西亚东海岸铁路项目现场。作为中马高质量共建“一带一路”的旗舰项目，东海岸铁路全长约665公里，跨越马来西亚4个州，建成之后将成为连接马来西亚东西海岸的交通主动脉，带动沿线地区经济社会发展。

马来西亚总理安瓦尔表示，感谢中国企业与马来西亚本地企业携手推进这一重要项目。相信在马中双方共同努力下，借助“中国速度”和先进科技，东海岸铁路项目将争分夺秒、早日建成，为马来西亚和地区国家发展注入强大动力。

“创造了马来西亚工程施工领域的多项纪录”

从吉隆坡向东延伸的一条高速公路上，路中央被围蔽挡板圈出一段施工区域，两侧车道车流如织。此处便是东海岸铁路28号桥梁施工点，项目工程人员要在这里架设一座铁路桥。桥梁长度500多米，施工过程中要重点克服两大难题：一是“堵”，此处高速公路是连接东西海岸的交通要道，车流量极大，每逢节假日便拥堵不堪；二是“挤”，桥梁处于两条线路分叉和过渡的关键地段，地域空间极为有限。

如何在确保高速公路正常行车的前提下顺利施工呢？项目第八分部工程管理部部长邓腾亮回忆说：“起初，我每天都前往施工现场，反复勘察地形，进行了无数次‘沙盘演练’，方案前后修改了6版。目的就是既要将车道由原来的3车道拓宽至5车道，又要在高速路中央设置隔离封闭区域进行施工。”

邓腾亮指着一条新拓宽出来的车道告诉记者：“这里原本有一条30多米深的沟壑，深沟里还有一个3米见方的涵洞。”由于没有能够进入深沟的道路，施工设备也无法进出。“我们从旁边山坡上开辟了一条道路，将深沟里的涵洞接长，最终把整个深沟填平，拓宽出了新车道。”在高速路旁的陡坡上，一条小路从山顶蜿蜒而下。邓腾亮介绍，对原有边坡进一步开挖修路并非易事。边坡最陡峭处达60度，挖土机根本无法驶下。施工人员最终将山路修成了“九曲十八弯”，攻克了这块“硬骨头”。

项目建设中，类似的挑战还有很多。凭借中国方案、中国技术，项目团队逐一克服困难：在云顶隧道施工时，引进了马来西亚迄今为止直径最大、掘进距离最长的山岭隧道敞开式硬岩掘进机，施工效率是传统钻爆法的2至5倍；首次自行焊接500米长的钢轨；首次采用500米长轨单枕连续铺轨的机械化施工工艺，铺轨机每天能够铺设2公里的轨道……

“引进中国先进技术设备，因地制宜落实施工方案，东海岸铁路项目创造了马来西亚工程施工领域的多项纪录。”项目总经理邓波表示，东海岸铁路项目是中国标准与马来西亚标准的融合，为更多中国标准走向世界积累了实践经验。

“今后家乡的鱼露和虾酱可以通过火车运到港口、销往全世界”

在马来西亚中西部雪兰莪州鹅唛县米马兰山村，村民祖莱达的家位于一个斜坡上。院子外面，种着菠萝蜜和榴莲。记者来到祖莱达家时，她正带着女儿做家务。“家附近的路灯坏了，村里的排水管堵塞了，东海岸铁路项目的工作人员都会热心帮忙维修。”祖莱达说，村民们与项目工作人员成了朋友，大家时常会把自己种植的蔬菜水果送到项目部。

祖莱达的姐姐住在马来西亚东北部的吉兰丹州。从鹅唛开车前往吉兰丹大约需要7个小时，遇到节假日堵车，甚至要十几个小时。由于交通不便，姐妹俩很久才能见上一面。“东海岸铁路通车后，我要带着孩子坐火车去吉兰丹州走亲戚，听说不到4个小时就能到了。”祖莱达对未来的旅行满怀憧憬。

马来西亚东海岸的民众对通车更是充满期待。项目机车副司机培训班学员伊玛尔来自吉兰丹州。“我的家乡盛产宋吉锦、鱼露、虾酱等特色产品。以往，这些产品只能通过公路运输。今后家乡的鱼露和虾酱可以通过火车运到港口、销往全世界。沿线地区的物流业、旅游业也将加速发展。”

“我们村里人都盼着铁路尽早通车。”登嘉楼州马尼斯岛村村长切恩邦说。以往，这里的村民大多以卖农产品和水果为生。如今，东海岸铁路项目4座特大桥之一的跨登嘉楼河特大桥经过该村，可喜的变化正在发生。“这将是登嘉楼州最美丽的一座桥。”切恩邦说，“现在节假日期间，有很多游客来这里，村民们开发了游船项目等。项目完成后会吸引更多游客，村民们可以开商店，集市等也会兴旺起来。这里将会越来越热闹。”

截至目前，东海岸铁路项目已为马来西亚及周边国家创造超过2.1万个就业机会，招录马来西亚本地员工累计逾万人，合作的当地企业约2000家。

“成为马来西亚最长铁路的首批司机，让我倍感自豪”

在内燃机车上，机车副司机培训班学员帕迪文正在中国师傅——项目运输队副队长罗标的指导下，进行实操练习。他对电气柜内部件进行了外观检查，闭合照明开关、蓄电池闸刀等，确认正负试灯亮度是否一致。

“帕迪文进步很快。”罗标介绍，这批学员共有30多名，是去年从2000多名本地报名者中选拔出来的。他们一天学习中文，一天学习行车理论、安全规章等知识，逐步熟悉列车部件。每周六复习所学内容，并定期进行测试。

学员们还和马来西亚多所院校的老师前往广西柳州铁道职业技术学院参加培训。谈及在中国的培训经历，帕迪文兴奋不已：“中国的高铁技术十分发达。我第一次乘坐高铁，从南宁到柳州，约1小时就到了！”帕迪文说，他十分期待未来能在东海岸铁路上驾驶列车，也希望将自己的经验和技术分享给更多新学员。“铁路司机正成为马来西亚的新兴职业，我是我们家族中第一个在铁路系统工作的人。能够成为马来西亚最长铁路的首批司机，让我倍感自豪。”

东海岸铁路项目人力资源部总经理助理邱佩玲介绍，项目计划为马来西亚培养5000名铁路建设和运营人才。截至目前，已累计培训1501名火车副司机、房建工程师、现场技术员等。2025年，项目与马来西亚铁路衔接公司、柳州铁道职业技术学院三方联合，计划选派约200名马来西亚在读专科学生，前往中国进行为期一年的学历教育。

第八分部的现场工程师阿兹利工作不久就入选了“中马铁路人才培训合作计划”。他说：“从看图纸到把控工程质量，再到完成验收资料，3年来，在中国师傅的悉心指导下，我不仅掌握了铁路施工中的诸多新技术和新方法，还积累了丰富的管理知识。项目为我提供了宝贵的成长平台和机遇。”

马来西亚前交通部长、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰表示，东海岸铁路将成为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”，对促进马来西亚经济社会发展意义重大。共建“一带一路”合作持续推进，为两国关系向前发展提供了源源不断的动力。

《 人民日报 》（ 2025年04月16日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)