梁志华

4月15日，在对马来西亚进行国事访问之际，中国国家主席习近平在马来西亚媒体发表的署名文章中指出，双方要深化互利合作，推进高质量共建“一带一路”，加强产业链供应链合作。

自中国提出共建“一带一路”倡议以来，这一倡议已成为全球最具影响力的国际合作平台之一。共建“一带一路”倡议为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台，在全球发展进程中发挥着极为重要的作用。当前，全球经济增长步伐放缓，单边主义抬头，地缘政治不确定性加剧。在此背景下，共建“一带一路”倡议以开放包容、共同发展为导向，成为推动全球经济合作、基础设施建设以及人文交流的重要引擎。

截至目前，中国已同150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”倡议之所以获得广泛支持，关键在于它能够精准契合全球发展需求，充分回应发展中国家的核心关切。这一倡议不仅有效填补了众多国家在基础设施建设方面的资金与技术短板，而且有力推动了经济增长和地区互联互通。

共建“一带一路”倡议始终坚持“共商、共建、共享”原则，大力倡导互利共赢的多边合作，坚决反对单边主义和保护主义。这为各国提供了更为开放、公正的发展机遇，使各国能够基于自身发展需求和国家利益，建立更为紧密的合作关系。通过为发展中国家提供资金、技术与经验支持，共建“一带一路”倡议推动全球经济治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

共建“一带一路”倡议在积极推动经贸合作的同时，还深化了文化交流和民心相通，为不同文明和国家搭建起相互理解、携手共进的坚实平台，推动双多边合作迈向更高水平，成为促进全球和平、可持续发展与共同繁荣的重要实践，展现出构建人类命运共同体的广阔前景。

马来西亚是最早支持并积极参与共建“一带一路”的国家之一。中国企业深度参与马来西亚大型基建项目，如马来西亚东海岸铁路、马中关丹产业园等，极大提升了马来西亚的基础设施水平，为当地经济增长和区域发展注入强大动力。以东海岸铁路为例，项目建成后，将有效打通马来西亚东西海岸的交通瓶颈，促进地区均衡发展，大幅提升物流运输效率，增强马来西亚作为区域贸易和投资枢纽的竞争力。项目还带动当地基础设施升级，促进沿线旅游业发展，为地方经济发展注入新活力。

共建“一带一路”倡议推动马中双边贸易额持续增长，促进产业链合作，创造大量就业岗位，进一步巩固了马中两国的紧密合作。中国已连续多年保持马来西亚最大贸易伙伴地位。共建“一带一路”倡议为马来西亚在基建、数字经济、绿色发展等关键领域带来诸多机遇，特别是在推动区域互联互通、促进投资便利化、加强人文交流等方面发挥了积极作用。对马来西亚而言，共建“一带一路”不仅带来资金、技术和先进经验，还加速区域经济一体化进程，为本地企业走向国际市场拓展更广阔空间。

共建“一带一路”倡议源自中国，更属于世界。在共建“一带一路”合作框架下，越来越多国家通过跨境贸易、投资合作和技术交流，获得了实实在在的发展机遇。众多非洲和东南亚国家建设起高速公路、铁路、港口等关键基础设施，区域互联互通水平大幅提升，当地经济条件显著改善。高质量共建“一带一路”持续推进，必将为全球经济发展和构建开放型世界经济注入强大动力。

（作者为马来西亚“一带一路”委员会秘书长）

《 人民日报 》（ 2025年04月16日 05 版）

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