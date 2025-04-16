开展义诊

中国第十七批援博茨瓦纳医疗队帮助当地医院在微创、麻醉等领域实现多项突破。医疗队队员在完成日常诊疗和临床带教的同时，深入当地社区开展健康宣讲和义诊活动。在博茨瓦纳，当地民众提起中国医疗队便会竖起大拇指。他们在就诊后，常会主动要求与中国医生合影，或是用不熟练的中文说“谢谢！”

图为中国第十七批援博茨瓦纳医疗队队员胡敏雄（右一）在义诊活动中与前来咨询的患者交流。

陈金光摄