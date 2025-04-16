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外交部发言人表示

中国是世界的市场、各国的机遇

2025年04月16日05:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京4月15日电（记者刘杨）外交部发言人林剑15日表示，消博会、广交会、中国发展高层论坛等活动的成功举行，展现了各方加强经贸合作，抵御单边主义、保护主义的决心和信心。中国是世界的市场、各国的机遇，将以高质量发展和高水平对外开放为世界经济注入稳定性和正能量。

　　当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，上周末，第五届消博会开幕。昨天，海南自贸港全球产业招商大会成功举行。今天上午，第137届广交会也在广州启动。有观点认为，面对当前关税战、贸易战阴霾，中国先后举办多场活动，再次表明坚持开放的决心。请问发言人对此有何评论？

　　林剑说，本届消博会吸引65家世界500强和龙头企业参展，参展品牌数量超过4100个，创历史新高，期间举行的海南自贸港全球产业招商大会签约项目265个，签约额达2336亿元。15日上午开幕的广交会，出口展展位数近7.3万个,参展企业首次突破3万家。这些活动的成功举行，展现了各方加强经贸合作，抵御单边主义、保护主义的决心和信心。

　　林剑表示，中国开放的大门越开越大，是中国与世界共享发展的坚定承诺。2017年以来，全国外资准入负面清单由93条减至29条，制造业领域外资准入限制全面取消。去年，中国新设外商投资企业5.9万家，同比增长9.9%。根据中方主管部门发布的最新数据，今年一季度中国货物贸易进出口达10.3万亿元，其中出口突破6万亿元，实现6.9%的增长。

　　“中国是世界的市场、各国的机遇。”林剑说，“我们将继续不断做大贸易‘朋友圈’，做强投资‘引力场’，以高质量发展和高水平对外开放为世界经济注入稳定性和正能量。”

(责编：卫嘉、白宇)

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