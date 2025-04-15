人民网 王婧 张荣

应马来西亚最高元首易卜拉欣邀请，国家主席习近平于4月15日起对马来西亚进行国事访问，这是习近平主席时隔12年再次访问马来西亚。人民网记者在马来西亚布城看到，马来西亚各界人士热烈欢迎习近平主席来访。

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