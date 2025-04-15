新华社布拉迪斯拉发4月15日电 专访：参加消博会有助于拓展斯中经贸关系——访斯洛伐克投资与贸易发展局局长西蒙契奇

新华社记者王丽丽

斯洛伐克投资与贸易发展局局长罗伯特·西蒙契奇日前接受新华社记者专访时表示，中国国际消费品博览会是“搭建中国和斯洛伐克之间商业和投资桥梁的基石”，有助于斯中进一步拓展投资和经贸关系。

西蒙契奇说，中国是世界第二大经济体，斯洛伐克企业对中国市场热情高涨。据他介绍，10家斯洛伐克企业首次参加正在海南省举办的第五届中国国际消费品博览会，它们主要来自食品和化妆品领域。斯洛伐克企业将中国视为其产品和服务的重要市场，期待通过消博会进一步开拓中国市场。

西蒙契奇指出，作为隶属于斯洛伐克经济部的机构，投资与贸易发展局一直致力于帮助斯企业与中国企业建立长期稳定的合作关系。去年11月，投资与贸易发展局组织了12家斯洛伐克企业参加中国国际进口博览会，收到了企业的良好反馈。此外，大约有20家斯洛伐克公司近期将参加在中国其他城市举办的展会。

西蒙契奇表示，中国是出口大国，向世界各地出口大量优质产品；与此同时，中国市场对来自世界各地的产品保持开放，对进口外国商品支持良多。他强调，在当前全球贸易不确定性增加的背景下，斯洛伐克企业需要开拓新市场，中国市场将变得更加重要，斯中双边投资和经贸关系有望进一步加强。

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