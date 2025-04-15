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第十七批中国援厄立特里亚医疗队用仁心仁术架起中厄友谊桥梁

2025年04月15日13:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗4月15日电 （记者沈小晓）第十七批中国援厄立特里亚医疗队以精湛医术和无私奉献精神，书写着中厄医疗合作的新篇章。医疗队普外科专家组董良鹏、赵智力和冯超杰带领团队，在进驻受援国11个月之际，成功帮助当地医院开展100例腹腔镜微创手术，并培养1名能独立操作的厄方医生，实现从“输血”到“造血”的跨越式突破，赢得中国驻厄立特里亚大使馆、当地政府、医院和民众的高度赞誉。

腹腔镜技术以创伤小、恢复快的优势，被视为现代外科发展的里程碑，但受限于设备与技术短板，厄立特里亚此前尚未独立开展过此类手术。医疗队进驻后，普通外科专家组迅速组织技术攻关，克服器械短缺、电力不稳等困难，利用有限资源优化手术方案。2024年6月，团队成功为一名阑尾疾病患者实施首例全腹腔镜手术，手术时间短、出血量少，患者术后次日即可下床活动。到现在，已完成100例各类腹腔镜手术，这一突破性进展被厄立特里亚国家电视台、报纸等主流媒体专题报道，称“中国医生为厄立特里亚外科领域打开了新的窗口”。

技术落地仅是第一步，医疗队深知“培养带不走的医疗队”才是援外使命的核心。副队长董良鹏与队员制定“理论+实操+跟台”的全周期培训计划，从解剖知识、器械操作到应急预案，手把手指导5名厄方骨干医生。通过200余小时的专项培训和30余台手术带教，当地医生已熟练掌握腹腔镜胆囊切除、阑尾切除等基础术式，1名厄方骨干医生已能独立完成全流程操作。“中国老师毫无保留地教学，让我们对未来开展更多复杂手术充满信心！”首批结业的厄方医生马尔哈维表示。

医疗队自2024年5月抵厄以来，累计接诊患者超20000人次，开展手术2000余台，多次赴偏远地区巡回义诊。在腹腔镜技术推广过程中，队员们坚持“因地制宜、可持续发展”理念，协助医院建立微创手术标准化流程，并捐赠相关专业书籍。厄卫生部官员评价：“中国医疗队不仅带来先进技术，更传递了合作共赢的理念，这份情谊将被厄立特里亚人民永远铭记。”

“健康无国界，援外医疗是构建人类命运共同体的生动实践。”副队长董良鹏表示，中国自1997年起向厄立特里亚派遣医疗队，27年来累计派出17批300余名医务人员，涵盖外科、妇产科、儿科等10余个专业。医疗队长期致力于临床诊疗、技术培训和公共卫生体系建设，成为中厄友谊的重要纽带。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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