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“代达罗斯：希腊克里特岛的神话”展览开幕式在故宫举办

2025年04月14日16:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月14日电 （张泽宇、殷韬）14日上午，“代达罗斯：希腊克里特岛的神话”展览开幕式在故宫博物院举办，该展览由希腊伊拉克利翁考古博物馆与中国故宫博物院合作，展出了雕像、青铜器、金饰品等172 件希腊古代文物。

根据古希腊神话，代达罗斯是技艺高超的工匠与发明家，曾为希腊克里特岛的国王米诺斯建造了著名的米诺斯迷宫以囚禁牛首人身怪物米诺陶洛斯。此外，他还发明了人工牛等巧妙的装置和工具，展现了古希腊人非凡的创造才能。

此次展览将于2025年4月15日至6月27日在北京故宫博物院举行。

阿斯克勒庇俄斯大理石头像。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。（人民网 张泽宇摄）

阿斯克勒庇俄斯大理石头像。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。人民网 张泽宇摄

参观者在拍摄。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。（人民网 张泽宇摄）

4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。人民网 张泽宇摄

参观者在拍摄。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。（人民网 张泽宇摄）

4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。人民网 张泽宇摄

沉睡的厄洛斯大理石浮雕。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。（人民网 张泽宇摄）

沉睡的厄洛斯大理石浮雕。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。人民网 张泽宇摄

公牛头型绿泥石来通杯。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。（人民网 张泽宇摄）

公牛头型绿泥石来通杯。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。人民网 张泽宇摄

舞蹈者与音乐家雕塑群像。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。（人民网 张泽宇摄）

舞蹈者与音乐家雕塑群像。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。人民网 张泽宇摄

兄弟大理石头像。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。（人民网 张泽宇摄）

兄弟大理石头像。4月14日，来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的文物在故宫博物院展出。人民网 张泽宇摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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