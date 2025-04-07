人民网里约热内卢4月4日电 （记者陈海琪、宋亦然）当地时间4月4日，正在巴西里约热内卢访问的江苏省人大常委会常务副主任樊金龙一行到访巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）会馆，并与当地华侨华人座谈。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育，巴西中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加，巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授埃、中国问题专家埃万德罗·卡瓦略和巴西文协主席上官建峰出席座谈会并致辞。

樊金龙表示，江苏省作为中国东部沿海的经济大省和对外开放的重要窗口，近年来积极拓展对巴合作，取得丰硕成果。其中，徐工集团等企业在基础设施建设等领域的合作成效显著，成为中巴务实合作亮点。他强调，江苏省不仅重视与巴西的经贸往来，也希望深化在文化、教育、科技等领域的交流，增强民心相通。他热情邀请巴西侨胞及各界朋友访问江苏，亲身感受江苏发展成就，并希望侨胞继续发挥桥梁纽带作用，为中巴两国地方合作贡献力量。

江苏省人大常务委员会常务副主任樊金龙在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，当前中巴关系持续深化，江苏省与巴西地方间人员往来和经贸合作日益密切，交流互动日趋活跃。此次江苏省人大代表团访巴，体现了江苏省在推动高质量发展和扩大高水平对外开放方面的战略眼光与责任担当，也是一场凝聚侨心、汇聚侨力的重要行动。他希望旅巴侨胞继续发挥扎根当地、融通中外的优势，勇担责任、积极作为，为江苏发展和中巴交流合作贡献更大力量。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

达诺布雷加表示，中国江苏省人文底蕴深厚、经济活力强劲，在科技、医疗等领域拥有较强实力。巴中友协希望未来能够与江苏省的高校、医院、科研等机构开展深入交流合作，同时欢迎江苏在巴西举办多类型交流活动，以增进了解、拓展合作。

巴西中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

卡瓦略表示，中国已成为巴西最重要的贸易伙伴。展望未来，双方在可持续发展、能源转型、科技、教育和基础设施等领域合作潜力巨大，并应在金砖合作机制、二十国集团等多边平台上携手发声，推动建设更加公正、包容的国际秩序。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授、中国问题专家埃万德罗·卡瓦略在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰表示，当前中巴关系正处于高质量发展的新阶段，此次江苏省人大代表团的来访为深化两地在文化、经贸、科技等领域的合作提供了良好契机，也将进一步推动更多巴西民众了解和感受中国地方文化的独特魅力。他相信，此次访问将为江苏省与巴西的地方合作注入新的动力。巴西文协将继续发挥桥梁纽带作用，支持侨胞更好地融入当地社会，并积极为祖（籍）国和家乡的发展建言献策，助力实现互利共赢。

巴西文协主席上官建峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀，以及巴西文协常务副主席黄艳娟等侨胞代表出席座谈会。本次座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持。

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