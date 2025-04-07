数十年来，德国在美国纽约市曼哈顿地区的美国联邦储备银行保险库内存了1200多吨黄金储备，按照当前价格总值上千亿欧元。据德国、英国等西方国家媒体近期报道，眼见本届美国政府经济政策阴晴不定、对包括欧洲盟友在内的贸易伙伴打出“关税乱拳”，德国再次出现将黄金储备撤出美国的呼声。

黄金存美国不放心 德国议员呼吁“点清楚，往回搬”

综合德国《图片报》、英国《每日电讯报》等媒体报道，在第二次世界大战后建立的美元与黄金挂钩的布雷顿森林体系下，德国依靠长期出口盈余积攒了仅次于美国的黄金储备量，目前官方存量为3352吨，其中约1236吨存在美联储银行，即超过三分之一存放在美国。德国原意是想在需要紧急融资时方便兑换成美元，且认为在冷战时期存放美国可能比存放欧洲更安全。目前，德国所持黄金中，约一半的量存在本国金融中心法兰克福的金库，另有13%存在英国首都伦敦。

位于美国纽约城曼哈顿的美国联邦储备银行。新华社/西霸

然而，美国新一届政府把整个欧洲联盟也放进加征高额关税的目标名单中，显示出美国正倒向更加“孤立主义”的政策，德国等与美国经贸关系紧密的欧盟主要经济体首当其冲。欧盟在震惊之余不得不酝酿反制措施。德国开始反思是否调整各方面的对美依赖关系，包括对存美黄金储备的安全性提出质疑。

正在参与组建新一届德国联邦政府的德国中右翼政党基督教民主联盟内部，一些高层人士正呼吁重新评估延续了数十年的“黄金存美”安排，理由是担心美国不再是德国的“可靠伙伴”。

基民盟议员、前联邦议院国务秘书马尔科·万德维茨数年前就提出定期检视乃至撤出存美黄金储备的建议。他日前对《图片报》说，在当前形势下，“这个问题自然又再浮现”。基民盟籍欧洲议会议员马库斯·费贝尔附议，并要求德意志联邦银行即央行代表“亲自清点那些金条并将结果记录在案”。

欧洲纳税人协会发言人米夏埃尔·耶格尔说：“在这一全球政治权力变局时期，德意志联邦银行和联邦政府应该展现远见，将德国黄金储备从美国撤回本土。尤其当下柏林和布鲁塞尔方面正在讨论新增巨额债务问题，我们需要在遇到紧急状况时能够立刻获取全部黄金储备。”

他建议德国将所持黄金“尽快全数挪到法兰克福存放，或至少是放在欧洲”。眼下，德国至少要先全面清点存在纽约的黄金。

这是2月18日在德国法兰克福拍摄的德国央行总部。新华社记者张帆摄

德国央行行长约阿希姆·纳格尔则作出“缓和气氛”的表态：“就存放黄金储备这事，我们与美联储银行之间保持可信可靠的合作伙伴关系。我不会（因为担心黄金储备的安全）夜里睡不着觉。”

话虽如此，有财经媒体报道指出，德国从2013年起已逐步将部分存在海外的黄金挪回本土，从公开资料来看，截至2017年年底已挪回674吨黄金，其中300吨从纽约挪出，374吨自法国首都巴黎挪出。

美国将美元当“武器” 他国担心“管不了自己的钱”

美国财经记者迈克·马哈雷在一篇文章中说，鉴于美国明显将美元当作实现其外交政策目标的“武器”，许多国家领导人担心本国金融资产不受本国政府的直接控制。

世界黄金协会2023年的一项调查显示，在美国和其他西方国家冻结了俄罗斯近一半黄金和外汇储备作为“制裁”措施后，接受调查的国家央行中有68%表示计划将本国黄金储备留在本国，作为避险资产或仅仅为了“确保安全”。而在2020年的调查中，仅50%表示有此意图。

跨国企业景顺投资公司官方机构事务主管罗德·林格罗当时接受路透社采访时说，从2022年开始大家普遍有种想法，即“如果是我的黄金，我希望把它放在我的国家”。

目前为止，美联储拒绝披露其他国家存放在美联储银行的黄金储备数据。

马哈雷在文章中写道，眼下德国央行似乎想暂时保持现状，但考虑到美国挑起的这场贸易战所引发的地缘政治动荡，“将黄金搬回家”的呼声在德国可能将日益高涨。

一些财经分析人士指出，假如德国真的将1200多吨黄金储备撤出美国，这将是德国减少对美金融依赖、谋求更大经济自主权的重大步伐。对全球金融市场而言，这么大规模的黄金资产转移难免产生重大影响；假如德国决定出售部分黄金以支持它的国内预算项目，或者市场将此举解读为欧洲对美元信心下降，都可能引发金价波动。

此外，德国若从美国撤出黄金储备，意味着美联储的安全性和可信度遭受质疑，可能引发连锁反应：随着地缘政治紧张加剧，会有更多国家撤回存放在美国的黄金储备。而在美国当前大打“关税战”、美德贸易关系趋紧的情况下，德国出现“撤回黄金储备”的潜在动向将加剧双方经济摩擦、升级紧张的外交关系。（记者：沈敏）

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