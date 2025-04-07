人民网曼谷4月5日电（记者简承渊）4月2至4日，第六届“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议（BIMSTEC）”峰会在曼谷举行，会议重点探讨如何推动该合作倡议成为加强区域合作的重要机制。

泰国是本届峰会轮值主席国。在4日举行的峰会开幕式上，泰国总理佩通坦介绍了《曼谷2030愿景》，该愿景旨在加强该组织各成员国之间的合作，提高应对全球挑战的能力，引导该组织成员国走向繁荣、有韧性和开放的未来。

峰会上七位成员国领导人共同签署了多项重要成果文件，特别是《第六届BIMSTEC峰会宣言》和《曼谷2030愿景》，提出创建繁荣、有韧性、开放环孟加拉湾多领域经济技术合作组织的战略。

会议结束时，泰国将BIMSTEC主席国移交给孟加拉国，继续履行BIMSTEC的使命，特别是推动BIMSTEC实现《曼谷2030愿景》的目标。

BIMSTEC是一个连接南亚和东南亚的区域性组织。该组织成立于1997年，其成员国包括孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡和泰国。该组织重点关注贸易、投资、互联互通、区域安全和文化交流。

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