人民网曼谷4月6日电 （记者简承渊）泰国商务部5日发布消息称，3月份泰国整体通胀率同比上涨0.84%，连续第12个月同比上涨。

泰国商务部贸易政策和战略办公室主任彭蓬在发布会上表示，通胀率上涨主要由非酒精饮料、肉类和即食食品价格上涨以及柴油和住房租金上涨所致。

“预计第二季度的总体通胀率将低于第一季度。第一季度的平均通胀率为1.08%，而第二季度预计为0.14%-0.15%。” 彭蓬认为，迪拜原油价格下跌导致泰国酒精汽油价格相应下降。各大企业也一直在开展配合政府经济刺激措施的营销活动，然而，其他因素导致了通胀上升，尤其是椰子、咖啡豆和棕榈油等昂贵的农业原材料价格上涨，导致椰奶、咖啡和植物油等成品价格上涨。即食食品价格仍然昂贵。

泰国商务部贸易政策和战略办公室还分析了近期缅甸地震对通货膨胀的影响，评估了464种商品和服务，发现95%的商品未受到影响，其中包括即食食品、瓶装水、个人护理产品和药品，只有2%的商品价格上涨。

彭蓬表示，美国实施的新关税措施可能会影响多种产品。不过，新关税不会影响服务业，包括电费和水费以及教育服务。

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