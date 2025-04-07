打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国通胀率连续12个月同比上涨

2025年04月07日09:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷4月6日电 （记者简承渊）泰国商务部5日发布消息称，3月份泰国整体通胀率同比上涨0.84%，连续第12个月同比上涨。

泰国商务部贸易政策和战略办公室主任彭蓬在发布会上表示，通胀率上涨主要由非酒精饮料、肉类和即食食品价格上涨以及柴油和住房租金上涨所致。

“预计第二季度的总体通胀率将低于第一季度。第一季度的平均通胀率为1.08%，而第二季度预计为0.14%-0.15%。” 彭蓬认为，迪拜原油价格下跌导致泰国酒精汽油价格相应下降。各大企业也一直在开展配合政府经济刺激措施的营销活动，然而，其他因素导致了通胀上升，尤其是椰子、咖啡豆和棕榈油等昂贵的农业原材料价格上涨，导致椰奶、咖啡和植物油等成品价格上涨。即食食品价格仍然昂贵。

泰国商务部贸易政策和战略办公室还分析了近期缅甸地震对通货膨胀的影响，评估了464种商品和服务，发现95%的商品未受到影响，其中包括即食食品、瓶装水、个人护理产品和药品，只有2%的商品价格上涨。

彭蓬表示，美国实施的新关税措施可能会影响多种产品。不过，新关税不会影响服务业，包括电费和水费以及教育服务。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部