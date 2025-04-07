人民网记者 黄炜鑫

清晨，在坦桑尼亚桑给巴尔地区奔巴岛上，姆林多社区的小男孩哈桑拿着脸盆来到供水点，拧开水龙头，脸盆不一会儿装满了清澈的水。“以前，妈妈都要早起走很远的路取水洗衣做饭，水浑浊不堪，中国专家还告诉我们那里还有不少会引起血吸虫病的水泡螺。”哈桑说，“现在这水干净又卫生，供水点离家又近，我也能帮妈妈干点家务了。”

在日前举行的安全供水工程揭牌仪式上，当地小朋友在供水点接水。 施亮摄

奔巴岛是桑给巴尔地区第二大岛，有近60万居民。岛上溪流和池塘遍布，血吸虫的主要寄生宿主——水泡螺在当地泛滥成灾。由于当地缺乏完备的自来水供给系统，很多当地居民不得不在池塘、溪流取水。由于经常接触、饮用被污染的水源，当地居民饱受血吸虫病折磨。

据中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组组长戴洋介绍，为解决安全水源问题，专家组已为姆林多、马文瓜、克林迪、琼巴杰尼等多个社区援建供水设施，惠及周边1000余户家庭，为当地居民带去宝贵的清洁水源，有望极大降低血吸虫病等介水传染病的感染率，提高生活质量。

2014年，中国在世界卫生大会上签署关于在坦桑尼亚开展血吸虫病防治合作的谅解备忘录，由中国政府提供资金和技术支持。自2017年，江苏省血吸虫病防治研究所首批专家进驻奔巴岛以来，已有40人次专家赴奔巴岛开展工作。

“以前我只能用溪水给孩子洗澡，导致孩子患上血吸虫病，出现皮疹和血尿症状。”谈及过往，当地村民玛丽亚姆非常痛心。“幸亏得到了中国专家组的及时治疗。供水点不久前又建成，每天都能很方便地获得卫生的水源。”她激动地说。

中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目安全供水工程揭牌仪式日前在当地举行。 施亮摄

“过去，每年都有很多人饱受血吸虫病折磨，尤其是孩子们，但现在他们都已经得到了治愈。”姆林多社区村长阿卜杜勒·卡西姆感慨地说，中国专家们还在积极培训当地医护人员，传授健康教育知识，为当地血吸虫病防治工作注入新的活力。

“我们正在进一步随访并评估供水工程的远期效果，为未来扩大供水网络提供依据。”戴洋告诉记者，未来专家组计划继续推广“疾控中心+乡镇医院+社区志愿者”的工作模式，在全岛10个乡镇医院建立血吸虫病监测点和4个哨点医院，构建医防融合监测体系。“我们还要培训更多当地技术人员，让‘中国方案’真正本土化。”他说。

中国驻桑给巴尔总领事李强华表示，中国与坦桑尼亚之间的传统友谊源远流长，中国在血吸虫病防治方面拥有丰富的经验。实践证明，水利工程在帮助当地居民摆脱血吸虫病困扰方面发挥着举足轻重的作用，希望中国的血防经验能够在当地得到更广泛的推广和应用，为深化中坦合作、增进两国人民之间的友谊搭建坚实的桥梁。

近日，中国援桑给巴尔血吸虫病防治二期项目温古贾试点启动。桑给巴尔卫生部副部长哈桑·卡米斯·哈菲德充分肯定中国援桑血防项目取得的阶段性成果，在奔巴岛血吸虫病控制与消除工作中取得很大成绩，感谢中国政府为改善民生福祉作出重要贡献，希望未来项目覆盖至桑给巴尔全境，为民众创造更加美好和健康的未来。

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