人民网伦敦4月5日电（记者许立群）4月4日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院《2024年油气行业发展报告》（简称《行业报告》）在英国伦敦发布。这是中国石油集团经济技术研究院连续第17年公开发布《行业报告》，也是连续第2年在国外召开现场发布会。

中国石油欧洲北美公司总经理魏方在致辞中表示，在伦敦发布《行业报告》是中国石油深化欧亚市场协同、探索碳中和路径的重要实践，希望通过与欧洲政商学界的深度对话，为共同应对气候变化、共建清洁美丽地球贡献中国方案。

中国石油集团经济技术研究院副院长、《行业报告》副主编吴谋远从全球和中国的能源形势、油气市场、低碳转型等多个维度分享了报告的核心观点。2024年，油气行业整体呈现“稳中有变”的态势，全球经济在复杂环境中展现韧性。未来，油气行业将进入“变中求稳”的全新发展环境，地缘政治裂变重塑、科技创新驱动变革，将深刻改变全球能源合作和转型格局。

《行业报告》指出，2024年全球一次能源消费总量达214.6亿吨标准煤，延续2%左右的稳定增长态势，预计未来仍将保持增长但增速放缓，2026-2030年年均增速达1.2%。全球能源结构向多元化、清洁化发展趋势不变。风能、太阳能、储能、氢能、新能源汽车等技术进步速度加快，2026-2030年非化石能源年均增速将接近5%。

报告分析了全球石油市场。2024年，制造业低迷、新能源替代导致全球石油需求增长大幅放缓，OPEC+剩余产能升至历史高位，非OPEC+供应持续增长，全年油价略有回落，窄幅震荡。未来，全球新能源汽车加快发展，石油需求增长将继续放缓。2030年前，非OPEC+石油供应增量足以满足全球石油需求增长。基准情景预计世界石油市场供需形势总体宽松，价格运行中枢下移。

报告分析了全球天然气市场。2024年，全球天然气需求同比增长2.0%，产量增速达2.8%，市场整体宽松，国际气价连续两年下跌；天然气贸易格局持续调整，资源加速转向亚洲，三地气价联动性持续增强，欧亚价差进一步收窄。未来，预计全球天然气需求稳步增长，但增速放缓，2026-2030年年均增速1.5%，亚洲贡献一半以上增量；全球天然气产量持续增长，2026-2030年年均增速1.8%，增量集中在北美、中东。基准情景下，预计全球天然气市场供需整体宽松。

《行业报告》指出，中国统筹能源安全与转型，能源安全保障水平持续提升，绿色低碳转型引领全球，新型能源体系加快建设。未来，中国能源结构呈现“煤降、油气稳、新能源升”的显著特征，将按期实现碳达峰目标。

报告分析了中国油气供需。石油方面，2024年，中国原油产量强劲增长，实现“六连升”。替代能源超预期发展，新能源汽车提速，LNG重卡快速渗透，导致石油消费增速显著放缓，全年表观消费量7.56亿吨，同比基本持平。未来，通过继续实施增储上产行动，中国原油产量将稳产在2亿吨/年以上。替代能源仍将快速发展，石油原料属性不断强化，将呈现“交通用油下降、化工用油上升”的新趋势。天然气方面，2024年，中国天然气产量持续增长，连续8年增产超百亿立方米。需求超预期增长，消费量达4222亿立方米，同比增长7.8%，增量305亿立方米。2030年前将是中国天然气快速发展的关键“窗口期”，产量稳定增长，在工业、发电、城燃等领域的需求还有较大增长空间，预计2030年中国天然气产量和消费量将分别达到3000亿立方米和5520亿立方米。

《行业报告》指出，中国石油企业致力于保障能源安全、拓展能源转型和强化科技创新，聚焦CCUS、新能源、新材料、高端装备、新型储能、生成式人工智能等，加快发展新质生产力。中国油气行业绿色低碳转型持续推进，正在形成综合能源服务提供商的新商业模式。油气与新能源融合发展，形成了油气行业特殊的转型模式，即油田到地热田、油田到绿色能源田、油田到绿色氢田、油田到储碳田。

发布会上，报告主创团队还与参会嘉宾就热点问题开展了交流探讨。

来自中国石油欧洲北美公司、中国石油国际事业（伦敦）有限公司、中国石油东方物探公司，国际国内油气公司、英国中国商会等机构的150多名代表参加了发布会。

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