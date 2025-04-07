新华社瓦莱塔4月6日电 通讯｜“我努力写好汉字想去中国”——记马耳他第三届中小学生汉字书写比赛

新华社记者陈文仙

“我努力写好汉字，准备参加汉语水平二级考试，然后去中国。我一直在为这个目标努力，希望有一天能够梦想成真！”15岁的阿米伊·希尼德·贝特森5日在参加完马耳他第三届中小学生汉字书写比赛后兴奋地对记者说。

4月5日，学生们在马耳他姆西达的圣马丁中学参加汉字书写比赛。 新华社记者 陈文仙 摄

为了参加这次比赛，贝特森在家苦练两周。功夫不负有心人，他获得了中级组一等奖。

在联合国中文日来临之际，马耳他教育部联合马耳他大学孔子学院于5日下午在圣马丁中学举办了第三届中小学生汉字书写比赛。本届比赛以“写给春天的诗”为主题，来自马耳他14所学校的30多名学生参赛。

4月5日，学生们在马耳他姆西达的圣马丁中学参加汉字书写比赛。 新华社记者 陈文仙 摄

比赛按学生的年级和中文学习阶段分为初级组和中级组，参赛者需在30分钟内完成规定古诗的硬笔抄写。初级组选手誊抄的是《画》和《早春呈水部张十八员外》两首唐诗，中级组誊抄的唐诗是《鸟鸣涧》和《春夜喜雨》。

比赛现场只能听见笔尖划过纸面的“沙沙”声，大家用手中的笔表达着对汉字之美的理解。每位参赛者都全神贯注，书写风格各具特色，有的笔走龙蛇、潇洒自如，有的端正工整、沉稳有力……

4月5日，学生们在马耳他姆西达的圣马丁中学参加汉字书写比赛。 新华社记者 陈文仙 摄

年龄最小的参赛者是7岁的玛蒂尔达·梅措拉，她可以说一口流利的中文。“今天的古诗里有一些我不认识的字，但‘花’这个字我在中国旅游时见过。写汉字虽然很难，但我还是很喜欢。”尽管她在此次比赛中未获奖，但仍然十分兴奋和自豪。

15岁的马蒂亚·达尔切洛获得中级组二等奖。他去年曾赴华参加“汉语桥”比赛，并在总决赛舞台上发表演讲并展示中国功夫。“我喜欢研究汉字的笔画和结构，那是一种和英文字母完全不同的体验。”他说。

同样获得中级组二等奖的威廉姆·圣·安吉洛学习中文已有5年。“我选择中文不仅因为对中国文化和语言感兴趣，还想挑战自己，学习一门与众不同的语言。”他说，自小学第一次接触中文体验课起，他便坚定选择了这门古老的语言。

安吉洛的父母也对他的坚持和进步深感欣慰。他们告诉记者，中文已成为安吉洛最擅长的科目之一。“在哥哥的影响下，我们的小女儿现在也想学习中文了。”

马耳他教育部主管中学语言课程的助理主任爱丽丝·米卡莱夫表示，本次比赛为学生们搭建了一个展示风采的平台，不仅加深了他们对汉字的理解与欣赏，也让他们体会到汉字作为语言与文化载体的独特魅力。马耳他教育部将继续鼓励学生学习中文，深入了解中国文化。

马耳他大学孔子学院中方院长聂爱霞表示，孔院将不断丰富汉字书写比赛形式，持续见证马耳他学生的成长与收获，激励更多学生在中文学习的道路上不断前行，为中马文化交流互鉴搭建桥梁。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)