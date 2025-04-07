打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯丨“我努力写好汉字想去中国”——记马耳他第三届中小学生汉字书写比赛

2025年04月07日08:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社瓦莱塔4月6日电　通讯｜“我努力写好汉字想去中国”——记马耳他第三届中小学生汉字书写比赛

　　新华社记者陈文仙

　　“我努力写好汉字，准备参加汉语水平二级考试，然后去中国。我一直在为这个目标努力，希望有一天能够梦想成真！”15岁的阿米伊·希尼德·贝特森5日在参加完马耳他第三届中小学生汉字书写比赛后兴奋地对记者说。

　　4月5日，学生们在马耳他姆西达的圣马丁中学参加汉字书写比赛。 新华社记者 陈文仙 摄

　　为了参加这次比赛，贝特森在家苦练两周。功夫不负有心人，他获得了中级组一等奖。

　　在联合国中文日来临之际，马耳他教育部联合马耳他大学孔子学院于5日下午在圣马丁中学举办了第三届中小学生汉字书写比赛。本届比赛以“写给春天的诗”为主题，来自马耳他14所学校的30多名学生参赛。

　　4月5日，学生们在马耳他姆西达的圣马丁中学参加汉字书写比赛。 新华社记者 陈文仙 摄

　　比赛按学生的年级和中文学习阶段分为初级组和中级组，参赛者需在30分钟内完成规定古诗的硬笔抄写。初级组选手誊抄的是《画》和《早春呈水部张十八员外》两首唐诗，中级组誊抄的唐诗是《鸟鸣涧》和《春夜喜雨》。

　　比赛现场只能听见笔尖划过纸面的“沙沙”声，大家用手中的笔表达着对汉字之美的理解。每位参赛者都全神贯注，书写风格各具特色，有的笔走龙蛇、潇洒自如，有的端正工整、沉稳有力……

　　4月5日，学生们在马耳他姆西达的圣马丁中学参加汉字书写比赛。 新华社记者 陈文仙 摄

　　年龄最小的参赛者是7岁的玛蒂尔达·梅措拉，她可以说一口流利的中文。“今天的古诗里有一些我不认识的字，但‘花’这个字我在中国旅游时见过。写汉字虽然很难，但我还是很喜欢。”尽管她在此次比赛中未获奖，但仍然十分兴奋和自豪。

　　15岁的马蒂亚·达尔切洛获得中级组二等奖。他去年曾赴华参加“汉语桥”比赛，并在总决赛舞台上发表演讲并展示中国功夫。“我喜欢研究汉字的笔画和结构，那是一种和英文字母完全不同的体验。”他说。

　　同样获得中级组二等奖的威廉姆·圣·安吉洛学习中文已有5年。“我选择中文不仅因为对中国文化和语言感兴趣，还想挑战自己，学习一门与众不同的语言。”他说，自小学第一次接触中文体验课起，他便坚定选择了这门古老的语言。

　　安吉洛的父母也对他的坚持和进步深感欣慰。他们告诉记者，中文已成为安吉洛最擅长的科目之一。“在哥哥的影响下，我们的小女儿现在也想学习中文了。”

　　马耳他教育部主管中学语言课程的助理主任爱丽丝·米卡莱夫表示，本次比赛为学生们搭建了一个展示风采的平台，不仅加深了他们对汉字的理解与欣赏，也让他们体会到汉字作为语言与文化载体的独特魅力。马耳他教育部将继续鼓励学生学习中文，深入了解中国文化。

　　马耳他大学孔子学院中方院长聂爱霞表示，孔院将不断丰富汉字书写比赛形式，持续见证马耳他学生的成长与收获，激励更多学生在中文学习的道路上不断前行，为中马文化交流互鉴搭建桥梁。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部