新华社伦敦4月6日电（记者赵修知）英国《经济学人》日前发表文章指出，美国政府所谓“对等关税”或将引发贸易伙伴反制措施，将给美国当下拥有巨额顺差的服务业出口带来严重危机。文章摘要如下：

从货物贸易角度来看，美国近年来确实存在较大贸易逆差；但在服务贸易领域，美国贸易顺差去年超过2900亿美元，接近历史新高。从比较优势的角度看，美国是个强大的出口国家，特别是在云计算、金融等领域的服务出口尤为突出，只是在货物贸易领域存在短板。

《经济学人》按照美国制定“对等关税”税率的方法进行计算并得出结论：为纠正当前服务贸易失衡，各国需要对美国服务业平均征收19%的关税。文章说，各国可以通过反垄断调查、数据管控或数字服务税等手段反制美国。不过，这样做会损害本国企业和消费者的利益，正如美国对商品贸易征收关税会损害美国民众利益一样。

过去几十年，美国在国际谈判中一直致力于减少服务贸易壁垒。如今，美国究竟是想把高关税作为扩大服务出口的谈判工具，还是无论如何都要维持关税壁垒？如果是后者，各国或将反制美国服务贸易，打击美国那些最具竞争力的跨国企业。

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