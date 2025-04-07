新华社伦敦4月6日电（记者郑博非 荀伟）“住手！”抗议活动5日在伦敦、里斯本、巴黎和柏林等多个欧洲城市举行。参与者抗议美国特朗普政府近期出台的关税等各项政策。

包括美国“海外民主党英国分部”成员在内的数百人当天在伦敦特拉法加广场举行集会。“海外民主党英国分部”在社交媒体发文说，“必须为了我们的权利、我们在美国的家园、我们的世界，以及更美好的未来站出来抗议”。抗议者手举标语牌，上面写着“仇恨无法让美国伟大”“格陵兰岛不是待售商品”等。

一名来自费城的37岁女性说：“我不希望与世界其他国家为敌，这对任何人都没有好处。我在美国的朋友也在游行抗议，我想与他们团结在一起。”

在葡萄牙首都里斯本，数百名在葡美国人组织集会，抗议特朗普政府的关税决定。73岁的卡里尔·哈尔伯格是长期登记在册的美国民主党人，现定居葡萄牙。她批评特朗普政府的经济政策，认为加征关税将带来严重后果，“特朗普政府正试图在各个层面剥夺人们的权利”。

72岁的贾伊·康博伊在现场演唱了自己创作的抗议歌曲《我不会保持沉默》。他批评特朗普政府的政策“制造混乱”“只为霸权服务”。

在法国巴黎，约200人在共和国广场举行集会。抗议者发表演讲，手举“抗争”和“法治”等标语。

抗议活动还在德国柏林和法兰克福举行。在柏林，抗议者聚集在特斯拉展厅和美国驻德国大使馆外，谴责特朗普和美国企业家埃隆·马斯克。一些人手举标语呼吁“美国结束混乱局面”。

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