新华社休斯敦4月6日电（记者徐剑梅）美国得克萨斯州西部城市拉伯克一家医院6日说，该州一名儿童被确诊死于麻疹。这是美国今年来报告的第三例麻疹死亡病例。

拉伯克市大学医疗中心6日发表声明说，这名儿童没有潜在健康问题，“住院期间在接受麻疹并发症治疗”。这起死亡病例凸显接种疫苗的重要性。

据《纽约时报》报道，死者是一名8岁女孩，本月3日死于因麻疹导致的肺衰竭。

今年2月，得州卫生服务部发布公报说，该州一名儿童被确诊死于麻疹。3月，新墨西哥州报告一例麻疹死亡病例。据多家美媒报道，3名死者生前均未接种过麻疹疫苗。得州公共卫生官员3月表示，麻疹疫情在疫苗接种率低于平均水平的地区传播最快，可能持续数月至一年之久。

据美国疾病控制和预防中心本月4日发布的最新数据，今年以来，全美已有21个州报告了607例麻疹确诊病例，是去年全年的两倍多，其中得州接近500例。97%的患者未接种麻疹疫苗或接种情况不明。美国一些公共卫生专家担忧，特朗普政府近期撤回对地方卫生部门的大量资助，取消保障国际公共卫生的多项举措，增加了疫情大规模蔓延的风险。

美国于2000年宣布消除本土麻疹疾病，但此后仍有与其他麻疹传播国家和地区相关的输入型病例。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症甚至导致死亡。美疾控中心表示，预防麻疹的最佳方法是接种两剂麻疹疫苗，该疫苗主要以麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗的形式接种。

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