新华社维也纳4月6日电（记者孟凡宇 于涛）一场名为“乐高遇上中国戏剧”的儿童文化交流活动6日在位于奥地利首都维也纳的穆特剧院举行。

当天下午，作为2025“中国戏演出季”的一场活动，不同文化背景的儿童聚在穆特剧院，参加一场童趣体验和创作活动。在指导老师带领下，孩子们或用乐高积木尝试搭建戏剧角色形象，或亲自体验在脸上绘制戏剧脸谱，还有的孩子基于对中国戏剧的理解，创作和讲述着自己心中的戏剧故事。现场气氛欢快热闹，笑容写在孩子们的脸上。

脸上画着猴子脸谱的小男孩克里斯蒂安告诉记者，他很开心能来参加活动，他很喜欢这个猴子脸谱，“现在我变成一只猴子了”。

瓦莱丽有个中文名字丽丽，她是在妈妈陪同下参加活动的。她的妈妈告诉记者，中国戏剧文化和奥地利的戏剧文化很不一样，她希望通过这样的活动让女儿了解到多种多样的中西方文化。

参加当天活动的孩子们来自维也纳中文学校。据该校校长郑婕说，学校经常举办类似的文化活动，借以让孩子们更好地了解博大精深的中国文化。

2025“中国戏演出季”暨中国戏国际展演5日在穆特剧院开幕。本次演出季活动由中国歌剧研究会和（欧洲）国际文化交流合作协会主办，文化和旅游部艺术发展中心承办，将在2025年陆续为观众带来昆曲、越剧、秦腔、婺剧、锡剧、扬剧、淮剧、桂剧八个戏剧样式的演出。

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