新华社东京4月5日电 （记者岳晨星）第四届茅台杯中日国际乒乓球交流赛5日在东京举行开幕仪式，为期3天的比赛预计吸引超过1000名来自世界各地的乒乓球爱好者同台竞技。

本届比赛分为不同年龄组别，相比于去年，今年新增80岁以上年龄组，赛程安排也比往年多了一天。据活动发起人、原中国乒乓球国手李隽介绍，参赛选手中年龄最小的仅有5岁，最年长者为89岁，她希望每一位来到赛场的乒乓球爱好者都能享受比赛。

日本乒乓球协会主席河田正也出席开幕仪式并致辞。他表示，本次赛事不仅汇聚了来自日本和中国的选手，还吸引了众多其他国家和地区各个年龄段的乒乓球爱好者。大家因乒乓球相聚，通过这项运动加深交流。他希望各位选手在比赛中全力以赴，展现最佳水平，同时增进彼此间的友谊，尽情享受比赛的乐趣。

东京奥运会混双金牌得主水谷隼与日本前国手酒井明日翔等嘉宾为比赛开球，并为现场的乒乓球爱好者们奉献了一场精彩的表演赛。

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 15 版）

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