本报记者 刘 赫

家中无人、快递丢失、送错地址……传统的“人找人”快递模式，时常给消费者带来烦恼。随着电子商务蓬勃发展和人工智能技术日益成熟，德国的物流配送模式正在悄然发生变化，智能快递柜受到越来越多德国民众的欢迎。

德国头部物流企业敦豪集团目前在德国设有1.5万个智能快递柜，分布于超市、火车站、加油站、社区街角等公共场所。消费者只需通过扫描二维码即可登录程序，自助完成包裹寄送或提取。如果在操作中遇到问题，还可以通过视频通话获取客服帮助。

“传统的送货上门模式正逐步被自助领取替代。”据敦豪集团董事会成员尼古拉·哈格莱特纳介绍，随着德国智能快递柜网络密度加大，顾客自提包裹的步行距离显著缩短，这种高效、便捷、全天候开放的投取件方式，可以更好地服务顾客。

面对德国消费者对智能快递柜日益增长的需求，各大物流企业纷纷加码布局。敦豪集团计划到2030年将该集团在德国的智能快递柜数量翻一番至3万个，其他快递企业和零售商也可以共享。按照敦豪集团的规划，今年1月底新增的首批快递柜已投入使用。德国邮政旗下的物流公司GLS和DPD现有100个共享智能快递柜，计划到2027年增加到3000个。奥地利快递柜服务供应商myflexbox在德国运营460个站点，供几家快递物流企业使用，现在也打算扩大规模，计划到2030年布设至少5000个智能快递柜。myflexbox公司负责人卢卡斯·维泽尔说，预计德国至少需要10万个智能快递柜才能满足市场需求。

不仅德国，整个欧洲市场对智能快递柜的需求都在快速增长。欧洲电商协会公布的数据显示，2024年欧洲电商营业额据估达9580亿欧元，较2023年增长5%。庞大的电商市场规模，对物流行业的配送效率和智能方案提出更高要求。近年来，中国快递柜品牌陆续进入欧洲市场，为其提供模块化、智能化的智能配送体系，并与欧洲本地物流公司开展合作，共同探索“最后一公里”物流解决方案。

（本报柏林4月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)