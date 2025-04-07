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一次穿越近七百年的对话（环球走笔）

卡里姆·穆斯塔
2025年04月07日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　卡里姆·穆斯塔（右二）同中国游客在故宫角楼前合影。
　　作者供图

　　我是一名摩洛哥自行车运动员，出生在摩洛哥旅行家伊本·白图泰的故乡丹吉尔。早在14世纪，伊本·白图泰就沿着古丝绸之路到访华夏大地，成为沟通中国与非洲和阿拉伯世界的友好使者。他在游记中描述了民安物阜的中国，让我从小就对中国和丝绸之路心驰神往。

　　70岁这年，我下定决心，沿着伊本·白图泰的足迹重走丝绸之路。2024年，我终于完成个人壮举——从摩洛哥卡萨布兰卡骑自行车出发，历时7个月，行程约1.5万公里，跨越非、欧、亚三大洲，途经西班牙、法国、土耳其、哈萨克斯坦等15个国家，抵达中国北京。

　　在中国境内骑行时正值盛夏，我曾遭遇酷热、沙尘、逆风、爆胎……每次遇到困难，总有好心人对我伸出援手。在戈壁沙漠，我向一位加油站工作人员询问能否就地搭帐篷休息，他二话不说，慷慨地给我找了一个宽敞的房间，足够我把自行车也放进去，并端来热水和泡面，让我饱餐一顿，安心休息。在内蒙古，酒店服务员看到疲惫不堪的我，贴心地送来水果和食物，“这些能帮你恢复体力”。在张家口，一位餐馆负责人得知我骑行的初衷，减免了我的餐费，还送我一瓶水以表鼓励和支持。一路上，中国民众的热情友好、质朴善良如同沙漠中的绿洲，让我感受到人与人之间的关怀和友谊，给我温暖和力量。

　　我一直认为，想要了解中国，就一定要亲自去中国看一看。今日中国相较20多年前我来华时所见，变化巨大。在内蒙古，我见到万亩梭梭林等防风治沙项目，以及风力发电机、太阳能光伏电站等“绿色电厂”，中国的绿色发展取得巨大成就。从手机支付的普及到电动车的广泛使用，从乡村农民的勤劳到城市居民的活力，我看到了一个充满生机、不断进步的中国。

　　中华文明的博大精深也令我印象深刻。在新疆，我受邀参加喀什古城开城仪式、做客古城人家，沉浸式体验当地文化。在山西，我登上大同古城墙，参观世界文化遗产云冈石窟，近距离观摩壁画和彩绘泥塑的修复工作。在北京，我游览了列入《世界遗产名录》的北京中轴线，见证千年古都的独特魅力。

　　我此行在中国的最后一站是泉州。14世纪伊本·白图泰笔下，泉州“港口是世界大港之一，甚至是最大的港口”，“港内停有大船约百艘，小船多得无数”，“该城花园很多，房舍位于花园中央”。我特意走访泉州，参观泉州海外交通史博物馆，并与那里的伊本·白图泰塑像合影，为这趟中国之行画上圆满的句号。很荣幸有人称我为“当代的伊本·白图泰”。我非常享受身体力行探索中国、了解中国的经历。摩洛哥与中国远隔万里又近若比邻，这就是一位七旬老人一步一步抵达中国、游走中国最大的感受。

　　一段跨越上万公里的旅程，一次穿越近700年的对话，让我更加坚信，从古至今，连接世界、沟通各国要靠人与人之间的交流互动。走进一个国家，和那里的人聊上几句，会带来书本中写不出的感受。最近，我沿着丝路骑行的图片展在法国举行。今年我还将在中国泉州举办这次骑行的分享展。希望我记录的见闻，可以激励更多人踏上探索的旅途，追溯历史、记录当下，不断续写丝绸之路上的新故事。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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