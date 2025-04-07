本报北京4月6日电 新华社6日播发新华时评文章《坚定不移推进高水平对外开放》，全文如下：

4月2日，美国对外宣布实施所谓“对等关税”计划，挑起全球范围贸易战，引发国际社会强烈反应，包括美国在内的全球金融市场大幅震荡。中国在第一时间坚决实施必要的反制措施，与国际社会一道共同反对美国关税霸凌霸道行为，坚决捍卫多边主义和经济全球化。

美国所谓“对等关税”政策逻辑混乱，违背基本经济规律。美方税率计算简单粗暴，对各国（地区）确定的所谓“对等关税”税率，并非如美方声称的以“该国（地区）对美关税税率+非关税壁垒”计算得出，而是简单地将美对该国（地区）的逆差占该国（地区）对美出口额的比率，作为确定所谓“对等关税”税率的重要依据，将该比率打对折后作为加征关税税率，测算方式过于随意、缺乏合理正当依据。美方意图实现“逆差归零”不具有可行性，美国巨额贸易逆差的背后本质是美国国内经济的失衡。从国民经济核算角度看，一国经常项目是盈余还是赤字，取决于该国储蓄和投资的关系。美国经济的典型特征是低储蓄、高消费，储蓄长期低于投资，因此不得不通过贸易赤字形式大量利用外国储蓄，这是美国贸易逆差形成并长期存在的根本原因，是美国经济内生性、结构性、持续性现象。保护主义难以让美国制造业“起死回生”，加征关税更无法实现贸易“逆差清零”。

美国所谓“对等关税”是典型的关税霸凌行为，违反世贸组织规则。美方所谓“对等关税”颠覆现有国际经贸秩序，以美国利益凌驾于国际社会公利。其所谓“对等”主张具有欺骗性和迷惑性，实质上有违世贸组织最惠国待遇原则，其差别化税率违反世贸组织成员之间互不歧视的承诺，不仅无益于解决美贸易逆差和提升产业竞争力等自身问题，还将严重破坏正常的国际经贸秩序和全球产业链供应链安全稳定。美方政策一经出台，就立即招致国际社会的普遍批评和反对。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，美国“对等关税”政策与其想要达到的目标背道而驰，欧盟方面将采取反制措施。巴西国会通过经济对等法案，授权政府采取措施应对美方贸易壁垒。智利总统博里奇表示，美国政府这一单边主义行为将包括世贸组织框架内的所有原则都抛在一边，是在拥抱“强权即公理”的理念。澳大利亚总理阿尔巴尼斯批评美国关税政策没有逻辑依据，违背两国伙伴关系基础。美国所谓“对等关税”政策在其国内也不得人心，美国内资本市场连日暴跌，4月4日纽约三大股指跌幅均超过5%，华尔街恐慌指数单日暴涨46%，市场正在用脚投票，对所谓“对等关税”可能造成的反噬效应表现出强烈担忧。

中方反制行为合情合理合法，希望美国回到解决问题的正确轨道。针对美国所谓“对等关税”政策，中国第一时间采取必要反制措施，坚决捍卫自身合法权益和发展利益。中方对贸易战的立场是一贯且明确的，中方不愿意打贸易战，因为贸易战没有赢家，但中方也不怕打贸易战，美方出台所谓“对等关税”措施，中方必然对其实施对等反制。中美经贸关系的本质应是互利共赢。中美作为两个大国，存在一些经贸分歧是正常的，双方应在相互尊重、平等相待的基础上，通过磋商找到解决各自关切的办法，而不是单方面采取遏制打压甚至极限施压的做法。我们敦促美方立即纠正错误做法，与中国和有关各方加强沟通交流，妥善解决经贸分歧。

中国坚定不移维护多边主义，愿同各国共同促进自由贸易，实现互利共赢。我们愿同全球主要经济体和广大发展中国家共同改革完善多边贸易体制规则，推动全球贸易投资自由化便利化，积极塑造友好型国际经贸生态。我们将以更大力度推进自主开放，一视同仁、平等对待包括外资企业在内的各类经营主体，改革完善外商投资促进体制机制，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们将加快拓展面向全球的高标准自由贸易区网络，推动商签形式多样的多双边经贸协定，与各国建立更加紧密、互惠的经贸关系，让贸易伙伴更好分享中国发展红利。我们将以更大力度维护全球产业链供应链稳定，引导企业有序“出海”，为当地创造更多投资、就业和产业发展机遇，促进世界经济繁荣稳定。

中国始终是全球经济的稳定锚和避风港，欢迎外资企业来华投资兴业。中国是世界第二大经济体，对全球经济增长贡献率长期保持在30%左右，在过去一个时期，无论是应对上世纪末的亚洲金融危机还是2008年国际金融危机，都为全球经济稳定发挥了重要作用。当前，中国拥有超大规模市场和完备产业体系，是全球第二大消费市场，拥有全球最大规模中等收入群体，具备应对外部风险挑战的坚实基础和强大韧性。同时，中国经济向“新”而行，正在加快建设现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，制造业高端化数字化绿色化发展态势明显，新技术新产品新业态加速涌现，将继续成为吸引外资的沃土。更为重要的是，中国长期保持政局稳定、社会安定，政策环境的确定性与外部环境的不确定性形成鲜明对比。党的二十届三中全会强调建设更高水平开放型经济新体制，为未来一个时期扩大高水平对外开放明确制度框架。中方持续加强对外开放法律法规体系建设，有效实施外商投资法，为外国投资者打造透明、稳定、可预期的政策环境。正是因为这种难能可贵的确定性，越来越多的国际投资者看多看好中国市场和发展前景。中方欢迎全球各国企业来华投资兴业，共同分享中国市场发展的巨大机遇。

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)