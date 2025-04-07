本报乌兰巴托4月6日电 （记者张朋辉）4月3日至5日，“敦煌文化周”——当敦煌遇见乌兰巴托主题交流活动在蒙古国首都乌兰巴托举办。蒙古国国家大呼拉尔（议会）副主席普日布道尔吉、中国驻蒙古国大使沈敏娟出席开幕式并致辞。中蒙各界友好人士参加了活动。

普日布道尔吉表示，蒙中友好往来源远流长。近年来，两国文化交流合作不断深化。敦煌是独一无二的文化遗产。通过本次活动，我们不仅能感受敦煌的魅力，还可以学习中国通过科技创新保护文化遗产的好做法。

沈敏娟表示，敦煌文化体现了中华文明的博大精深、开放包容。中国提出全球文明倡议，尊重世界文明多样性，重视文明传承与创新。我们愿与蒙方推动文化交流互鉴，让中蒙友谊如敦煌壁画般绚丽永恒，如草原骏马般驰骋不息。

本次活动由中国驻蒙古国大使馆主办，中外文化交流中心、乌兰巴托中国文化中心、敦煌研究院承办，蒙中友好协会、成吉思汗博物馆协办。展览再现了敦煌有代表性的壁画、雕塑，还开设数字展览、服饰与绘画体验等。

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

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