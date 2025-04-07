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中国—匈牙利经济联委会第二十一次会议召开

2025年04月07日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社布达佩斯4月4日电  中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激3日与匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多、副部长毛焦尔在布达佩斯共同主持召开中匈经济联委会第二十一次会议。

　　凌激表示，匈牙利是中国在中东欧国家最大投资目的国。双方应优化双边贸易结构，保障重要投资项目建设和运营，共同推动中匈经贸合作提质升级。中方欢迎匈方积极参加中国国际投资贸易洽谈会、中国国际进口博览会和中国—中东欧国家博览会等重要展会。

　　匈方表示，中国是匈重要经贸合作伙伴和匈主要外资来源国之一，中国投资为匈经济发展和科技进步作出积极贡献。匈方希望扩大优质农食产品对华出口，加强医药健康、人工智能、互联互通等领域合作，匈方将为赴匈投资的中国企业提供开放、公平、便利的营商环境。同时，匈方坚决反对欧盟对中国的电动汽车征收反补贴税，愿与中方共同反对贸易保护主义，维护以世贸组织规则为基础的多边贸易体制。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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