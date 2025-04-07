中国有色金属工业协会——

新华社北京4月6日电 （记者王希）根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，4月4日，商务部会同海关总署发布对部分稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。中国有色金属工业协会4月6日表示，稀土相关物项具有军民两用属性，中国政府此次充分借鉴国际做法，对稀土有关物项实施出口管制，体现出坚定维护世界和平和安全的决心。

中国有色金属工业协会指出，稀土被誉为“工业维生素”，拥有优异的磁、光、电、催化等物理和化学特征，是调控提升光、热、电、磁等先进材料性能不可或缺的关键元素，是先进武器装备、航空航天部件、风力发电、新能源汽车、机器人及智能制造等战略性产业的关键原材料支撑。

中国有色金属工业协会表示，中国是世界上最大的稀土生产国和出口国。过去30年，中国稀土产业不断完备自身产业体系、科学调控国内供给、加大资源整合、推动并购重组，在实现全产业链协同发展的同时，积极拓展全球伙伴关系，坚持真正的多边主义，为促进世界经济发展作出了重要贡献。

中国有色金属工业协会认为，从企业过往实践来看，只要不从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动，出口管制不会影响企业的正常经营贸易等活动，更不会影响国际产业链供应链稳定和安全。

中国有色金属工业协会表示，中国稀土企业将按照公告要求，强化合规贸易，坚持高水平对外开放，确保相关物项不被用于军事目的或敏感领域，同时将持续加强和友好国家的国际互利合作，深化产业链上下游企业间的协同融合，实现产业高质量发展与高水平安全的良性互动。

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)