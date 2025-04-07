柬埔寨吴哥古迹王宫遗址的修复工作由中国文化遗产研究院文物修复队负责。图为项目柬方工作人员（右一）介绍修复进展与相关情况。

本报记者 曹师韵摄

华能柬埔寨桑河二级水电站运维部柬籍工程师黄立峰（左一）介绍水电站运营情况。

本报记者 章念生摄

在考斯玛中柬友谊医院中医门诊展板前，中国援柬医疗队队长陈虹林（左五）介绍相关合作成果。

本报记者 白元琪摄

本报金边4月6日电 （记者白元琪、曹师韵）人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访日前在柬埔寨举行。联合采访团深入柬埔寨金边、暹粒、上丁、桔井等地，实地探访多个中柬务实合作重点项目，深入了解两国在医疗、能源、基础设施等领域的合作成果。

联合采访团首站来到位于金边的考斯玛中柬友谊医院。中国援柬医疗队队长陈虹林介绍，医疗队将中医特色技术引入柬埔寨，让众多当地患者受益。在西哈努克省，西哈努克港经济特区的建设成果给采访团留下深刻印象。特区公司副总经理刘连池表示，10多年来特区加快开发建设，已形成具有国际化水平的工业园区，累计创造就业岗位3.2万个。在上丁省，采访团走访了由中国企业承建的桑河二级水电站。水电站副总经理邓育林介绍，作为目前柬埔寨最大的清洁能源项目，水电站有力推动了柬埔寨能源结构优化和能源自主能力提升。采访团还实地探访了暹粒吴哥国际机场等项目。柬埔寨民航国务秘书处暹粒吴哥国际机场负责人本·拉塔表示，机场的建设和运营为促进旅游业发展、增加当地就业岗位等起到重要作用，期待柬中两国进一步加强合作。

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)