中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地

在当前全球经济环境充满不确定性的背景下，中国以坚定的政策支持、不断优化的营商环境、长治久安的社会氛围，为外资企业提供了珍贵的稳定预期，将长期成为外资企业投资兴业的沃土。

当今世界，最稀缺的资源是市场。中国有14亿多人口、超4亿中等收入群体、1.8亿多户民营经营主体，以及加快构建的全国统一大市场，是全球最具成长性的超大规模市场，蕴含消费升级的巨大潜力，为外资投资兴业、抢占先机提供“黄金赛道”。2025年春节期间，中国全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长4.1%，国内旅游出行人次同比增长5.9%，电影、冰雪、文旅、以旧换新等消费热点竞相迸发。不久前印发的《提振消费专项行动方案》部署8方面30项重点任务，将有力带动消费稳定增长，推动经济结构优化升级，实现高质量发展。安博联合创始人、董事长兼首席执行官何慕德将中国消费者日益增长的需求视为“巨大的发展机遇”，相信“中国市场的繁荣直接推动我们业务的持续增长”。

创新是中国经济高质量发展的核心引擎，为外资企业深耕中国提供强劲动能。中国致力于高质量发展，绿色化、数字化、智能化转型加快推进，产业配套能力强，是新一轮科技革命和产业变革的最佳应用场景。从博鳌亚洲论坛2025年年会实现“碳中和”办会目标，到2025中关村论坛年会展示的重型交叉双旋翼无人直升机、光量子计算机，中国创新成果不断涌现。“中国已经成为全球创新的重要集聚地”“中国注重以创新驱动高质量发展，有助于培育新的消费业态和模式”“中国争做创新先行者，在人工智能、先进制造等前沿领域成绩斐然”……国际人士和企业代表积极评价中国发展势能，越来越多跨国公司在华布局创新链，设置研发中心、创新工厂，在技术、人才与市场的深度融合中实现共赢。

在世界经济复苏动能不足、不确定性增多的背景下，外资企业坚定选择与机遇同行，相信中国、投资中国。美国联邦快递集团在上海打造洲际转运中心；西门子在深圳奠基全新高端医疗设备研发制造基地；阿斯利康宣布投资25亿美元在北京建立第六个全球战略研发中心……跨国企业以实际行动对中国经济发展前景投下“信任票”。中国美国商会发布的《2025年中国商务环境调查报告》表示，近七成美国消费行业受访企业预计2025年将增加在华投资。中国德国商会的报告显示，92%的受访企业计划继续在华运营，超半数企业计划未来两年增加投资。中国商务部的数据显示，今年1月，英国、韩国、荷兰对华投资分别增长324%、104%、76%。中国市场潜力大、韧性强、活力足，“看多”“看涨”中国市场仍是国际社会广泛共识。

中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。秉持开放合作精神，坚持高质量发展，稳步推进高水平对外开放，中国将与各国企业一道，厚植合作共赢的沃土，收获充满希望的果实。

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)