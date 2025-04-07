打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国将长期成为外资企业投资兴业的沃土（和音）

2025年04月07日05:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地

　　

　　在当前全球经济环境充满不确定性的背景下，中国以坚定的政策支持、不断优化的营商环境、长治久安的社会氛围，为外资企业提供了珍贵的稳定预期，将长期成为外资企业投资兴业的沃土。

　　当今世界，最稀缺的资源是市场。中国有14亿多人口、超4亿中等收入群体、1.8亿多户民营经营主体，以及加快构建的全国统一大市场，是全球最具成长性的超大规模市场，蕴含消费升级的巨大潜力，为外资投资兴业、抢占先机提供“黄金赛道”。2025年春节期间，中国全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长4.1%，国内旅游出行人次同比增长5.9%，电影、冰雪、文旅、以旧换新等消费热点竞相迸发。不久前印发的《提振消费专项行动方案》部署8方面30项重点任务，将有力带动消费稳定增长，推动经济结构优化升级，实现高质量发展。安博联合创始人、董事长兼首席执行官何慕德将中国消费者日益增长的需求视为“巨大的发展机遇”，相信“中国市场的繁荣直接推动我们业务的持续增长”。

　　创新是中国经济高质量发展的核心引擎，为外资企业深耕中国提供强劲动能。中国致力于高质量发展，绿色化、数字化、智能化转型加快推进，产业配套能力强，是新一轮科技革命和产业变革的最佳应用场景。从博鳌亚洲论坛2025年年会实现“碳中和”办会目标，到2025中关村论坛年会展示的重型交叉双旋翼无人直升机、光量子计算机，中国创新成果不断涌现。“中国已经成为全球创新的重要集聚地”“中国注重以创新驱动高质量发展，有助于培育新的消费业态和模式”“中国争做创新先行者，在人工智能、先进制造等前沿领域成绩斐然”……国际人士和企业代表积极评价中国发展势能，越来越多跨国公司在华布局创新链，设置研发中心、创新工厂，在技术、人才与市场的深度融合中实现共赢。

　　在世界经济复苏动能不足、不确定性增多的背景下，外资企业坚定选择与机遇同行，相信中国、投资中国。美国联邦快递集团在上海打造洲际转运中心；西门子在深圳奠基全新高端医疗设备研发制造基地；阿斯利康宣布投资25亿美元在北京建立第六个全球战略研发中心……跨国企业以实际行动对中国经济发展前景投下“信任票”。中国美国商会发布的《2025年中国商务环境调查报告》表示，近七成美国消费行业受访企业预计2025年将增加在华投资。中国德国商会的报告显示，92%的受访企业计划继续在华运营，超半数企业计划未来两年增加投资。中国商务部的数据显示，今年1月，英国、韩国、荷兰对华投资分别增长324%、104%、76%。中国市场潜力大、韧性强、活力足，“看多”“看涨”中国市场仍是国际社会广泛共识。

　　中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。秉持开放合作精神，坚持高质量发展，稳步推进高水平对外开放，中国将与各国企业一道，厚植合作共赢的沃土，收获充满希望的果实。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部