本报记者 刘仲华

4月4日，联合国人权理事会第五十八届会议在瑞士日内瓦闭幕。会议期间，中国代表通过国家发言、共同发言、合办活动等多种形式，积极阐释中国特色人权理念主张，全面宣介中国全国两会精神与中国人权发展成就。中方以更加积极有为的姿态参与国际人权合作，为完善全球人权治理贡献中国方案，与各方共同开创全球人权事业美好的未来。

中国始终坚持以人民为中心的人权理念

中国坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让人民过上幸福生活，坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，推动中国人权事业实现跨越式发展，走出了一条适合本国国情、顺应世界潮流的人权发展道路。中方强调，要对以人权为借口干涉他国内政，置国家主权、安全和老百姓生命安危于不顾的言行坚决说不。要将生存权和发展权作为首要基本人权，在维护国家主权、安全和尊严的前提下，统筹兼顾个人权利和集体权利，协调增进政治、经济、社会、文化、环境、教育等各项权利，使各类权利相互促进、相辅相成。

3月14日，中国代表发言宣介中国在经济发展、社会进步和人权保障方面取得的重要成就，指出今年的《政府工作报告》提出，推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生，充分体现了中方以人民为中心的人权理念。中国加强新就业形态劳动者权益保障，提高居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，大力发展银发经济，强化失能老年人照护；发展全过程人民民主，确保人民依法通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

3月20日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在会议国别人权问题环节发言表示，中国始终坚持以人民为中心的人权理念，把维护人民利益作为根本出发点和落脚点。中国始终尊重各国人民自主选择的人权发展道路，也以自身实践为丰富发展人类政治文明作出贡献。

对将人权问题政治化的言行坚决说不

促进和保护人权是全人类的事业，需要大家共同商量、共同努力。中国始终坚持以人类前途为怀、以各国福祉为念，做国际合作的践行者、文明互鉴的推动者、人类命运共同体的建设者。

2月27日，人权理事会就人权高专巴勒斯坦被占领土人权状况报告举行对话。陈旭出席并发言，阐述中方对巴以局势的立场主张，表示中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，呼吁国际社会为推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决作出努力。

3月20日，陈旭代表“对话合作促人权之友小组”等作共同发言，强调以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权。共同发言就推动全球人权事业健康发展提出三项主张：一是坚持公道正义，尊重各国主权、独立和领土完整，反对打着人权幌子干涉别国内政、遏制别国发展，反对霸权主义、强权政治和双重标准；二是坚持开放包容，尊重文明多样性，尊重各国自主选择的人权发展道路，拒绝“强加于人”和“党同伐异”；三是坚持合作共赢，同等重视各类人权包括发展权。共同发言得到广泛支持，发展中国家积极发言呼应，现场形成反对双重标准的有力声势。

3月27日，中国代表在纪念消除种族歧视国际日研讨会中指出，时至今日，个别国家仍存在根深蒂固的系统性种族歧视和种族主义问题，却未能采取有效措施加以改变。个别国家以“教师爷”自居，对他国进行攻击抹黑，将人权问题政治化、武器化、工具化，是对国际法和国际关系基本准则的公然破坏，更与国际社会消除种族歧视、尊重和保障人权的努力背道而驰。中方敦促个别国家反躬自省，多用人权这面镜子照照自己。

中国代表积极为发展中国家仗义执言，呼吁尊重各国自主解决国内问题的努力，停止外部干涉。针对一些国家干涉别国内政，滥施单边制裁，大搞强权政治和胁迫外交，将人权问题政治化、武器化、工具化，借口人权问题打压、干涉发展中国家，加剧对抗，恶化人道主义局势，中方呼吁国际社会全面、公正、客观看待发展中国家人权状况，支持有关国家探索符合本国国情的发展道路，自主决定前途命运。

在平等和相互尊重基础上开展建设性的对话合作

中国坚持践行真正的多边主义，遵循公正、客观、非政治化、非选择性原则，在平等和相互尊重基础上开展建设性的对话合作，推动建设公正合理包容的全球人权治理体系。

2月24日，人权理事会根据中国主提决议举行“《北京宣言》和《行动纲领》三十周年”高级别会议。中国首位进入太空的女航天员刘洋作为世界杰出妇女代表以视频方式作主旨发言，介绍新时代中国妇女事业高质量发展理念成就。30年来，中国积极践行《北京宣言》精神，与多个国家分享妇女事业发展中国方案，正是构建人类命运共同体的生动体现。第七十九届联合国大会主席菲勒蒙表示，《北京宣言》和《行动纲领》通过三十周年不仅是一次纪念，更是促进全球妇女权利的行动号角。他呼吁各方重申承诺，让这一纪念日成为转折点，选择行动而非空谈，选择承诺而非自满。

3月7日，联合国国际劳动妇女节纪念活动暨北京世界妇女大会三十周年对话会在日内瓦万国宫举行。中国常驻日内瓦代表团受邀合办会议。中国代表李笑梅公使发言表示，在北京世界妇女大会三十周年之际，中国将再次召开全球妇女峰会。欢迎各方再聚首北京，践行真正的多边主义，以建设性对话与合作重燃对《北京宣言》的庄严承诺。与会嘉宾一致肯定《北京宣言》和《行动纲领》的里程碑意义，强调《北京宣言》通过30年来，在全球范围内催生积极变化，至今仍是最全面、最权威的全球妇女议程，呼吁各方继续团结合作，携手推进全球妇女事业。

当前，国际形势动荡不安，人权治理赤字扩大。中国以负责任态度深度参与联合国人权理事会各项议题讨论，在事关广大发展中国家共同利益的问题上主动发声，以全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议助力国际人权合作，坚持公道正义、开放包容、合作共赢，凝聚广泛国际共识，赢得国际社会普遍赞誉。

（本报日内瓦4月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)