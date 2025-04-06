据新华社北京4月4日电 综合新华社驻外记者报道：清明时节，中国一些驻外使领馆和援外医疗队等举行祭扫活动，祭奠缅怀长眠海外的英烈以及在援外工作中献出宝贵生命的专家和技术人员等。

中国驻赞比亚大使馆4月3日在位于卢萨卡省琼圭地区的坦赞铁路纪念园举行“清明祭英烈”活动，深切缅怀在坦赞铁路建设等中赞友好事业中殉职的中国专家和技术人员。中国驻赞比亚大使馆临时代办王晟带领使馆全体工作人员、中国援赞医疗队和军医组、孔子学院以及在赞中资企业代表等，向书写着“中国援赞烈士永垂不朽”的纪念碑鞠躬默哀、敬献鲜花。

王晟在讲话中表示，今年是坦赞铁路建成通车50周年。中国、坦桑尼亚、赞比亚三国建设者甘苦与共、并肩战斗，用汗水和鲜血筑成中非世代友好的不朽丰碑。去年9月，中坦赞三国领导人共同见证签署《坦赞铁路激活项目谅解备忘录》，标志着传统友谊正不断焕发新生。

4月3日，第二十九批中国援突尼斯医疗队前往坚杜拜省和西迪布济德省公墓，为在突尼斯因故去世的医疗队员曹现清和刘金芸扫墓，深切缅怀为援外医疗事业付出生命的老队员。

援突医疗队员们当天重温援外医疗队誓词，决心以仁心仁术造福当地人民，为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

4月4日，中国驻乍得大使馆参赞淡远鹏带领使馆工作人员与第二十批援乍得中国医疗队全体队员及中乍友谊医院代表，来到恩贾梅纳公墓，为援外工作期间牺牲的中国医疗队员李洪凌医生扫墓。第二十批援乍得医疗队队长梁海洋表示，将大力传承先辈精神，努力续写中乍两国深厚友情。

在巴基斯坦北部吉尔吉特市中国烈士陵园，巴方官员、巴基斯坦华文教育协会等机构代表及各界民众4月4日出席纪念活动，深情缅怀在喀喇昆仑公路建设中英勇献身的中国烈士。

新华社北京4月5日电 综合新华社驻外记者报道：清明时节，中国驻塞尔维亚大使馆、中国驻乌干达大使馆举行祭扫活动，缅怀长眠海外的英烈以及在援外工作中献出宝贵生命的专家。

中国驻南联盟被炸使馆旧址前，白菊簇拥，丰碑矗立。中国驻塞尔维亚大使李明率全体馆员和中资企业、新闻媒体、留学师生、侨团代表，在此举行庄严祭扫活动，深切缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎、朱颖三位烈士。全体人员肃立于纪念碑前，向三位烈士敬献花圈并默哀致敬。李明说，铭记历史，不是为了延续仇恨，而是要让和平与希望的星火照亮未来。2025年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是中塞人民友谊70年。中国将继续同包括塞尔维亚在内的国际社会一道，共同维护联合国宪章宗旨和原则，坚持多边主义和公平正义，反对霸权主义和强权政治，携手迈向构建人类命运共同体的美好未来。

4日，乌干达国家体育场东北角的墓碑前绿树成荫，中国驻乌干达大使馆临时代办范学成与中资企业和机构代表在此共同缅怀援乌建设期间遇难的中国专家。1996年，四位中国援外专家在乌干达国家体育场项目建设过程中不幸遇难。范学成仔细擦拭了刻着四位援乌专家姓名的纪念碑，随后全体在场人员默哀，并依次献上鲜花。范学成在致辞中说，四位中国援外专家的事迹永载中非友谊史册，他们的国际主义精神代代传承，激励着后来者砥砺前行。今天中乌两国在多个领域的合作均取得了丰硕成果，双方将携手推进“十大伙伴行动”、高质量共建“一带一路”，在中非共逐现代化的新征程上并肩拼搏。

《 人民日报 》（ 2025年04月06日 03 版）

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