杨晓坤

莱索托王国全境被南非共和国环绕，是世界上面积最大的“国中国”。莱索托境内75%是山地，也是唯一全部国土均在海拔1000米以上的国家，素有“高山王国”之称。这里气候温和舒适，自然风景宜人，民风淳朴善良。莱索托国徽上的铭文“和平、雨水、繁荣”，体现了莱索托民众对美好生活的向往。

日前，应莱索托政府邀请，我同中国驻莱索托大使馆馆员、在莱中资企业和侨界代表30余人参加了该国一年一度的莫舒舒远足活动。这一为期3天的远足活动始于2007年，全程116公里。我们与莱索托政要、民众以及多国徒步爱好者等千余人一道，重走莱索托开国国王莫舒舒一世建国前走过的路线，在强健体魄、领略美景之余，收获了知识和友谊。

自1994年中莱恢复外交关系以来，两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在各自国家发展振兴的征程上携手共进，成为大小国家友好相处、共同发展的典范。2024年1月，习近平主席同莱索托国王莱齐耶三世互致贺电，庆祝两国复交30周年。2024年中非合作论坛北京峰会期间，两国领导人共同决定将中莱关系提升为战略伙伴关系，中国成为首个同莱索托建立战略级关系的国家。当前中莱关系处于历史最好时期，双方在共同迈向现代化的道路上携手共进、并肩前行，将为两国人民创造更多福祉。

2024年，中莱双边贸易额达1.5亿美元，经贸往来日益密切。自2024年12月1日起，中国给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，这一举措为莱索托羊毛、马海毛等产品进入中国市场提供了机遇。马塞卢地区医院和眼科诊所为当地民众提供了便利的就医条件；马费腾光伏电站可满足莱索托全国16.6%用电需求，显著改善当地电力短缺状况；91公里长的莫塞公路有力提升当地基础设施水平……在高质量共建“一带一路”引领下，中莱两国深化基础设施、能源、农业、纺织、教育、旅游等领域合作，不断发掘绿色发展、数字经济等新兴领域合作潜力。

莱齐耶三世国王的弟弟塞伊索亲王曾于20世纪80年代赴华留学。2024年，他在访华期间重访当年就读的大学，书写了一段跨越近40年的佳话。2024年，中国向莱索托提供300多个政府奖学金及各类培训名额，进一步拉紧两国人民的友谊纽带。由吉林农业大学、通化师范学院与莱索托国立大学合作创立的农业科技孔子学院正在积极筹备，将为当地提供先进农业技术、培育农业科技人才，助力莱索托提升自主发展能力。1997年以来，中方向莱索托派出18批医疗队。中国医疗队队员接诊患者20多万人次，以仁心仁术造福当地民众。今年3月31日，第十九批中国援莱索托医疗队抵达莱索托，接续助力莱索托提升医疗卫生服务水平，协助推进中莱对口医院合作项目，推动中莱医疗卫生合作迈向新台阶。

非洲民调机构“非洲晴雨表”去年11月的调查显示，71%的莱索托民众认为中国对莱索托产生了积极影响。中国帮助莱索托修建的桥梁、道路、医院、学校、电站等设施造福一方，当地民众有目共睹、感激在心。当前，中莱双方正就全面落实2024年中非合作论坛北京峰会成果积极对接，马费腾光伏电站二期、马塞卢农产品仓储物流交易中心等项目正逐步落地，将为莱索托经济社会发展注入更多动力。中国将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同莱方在现代化道路上携手同行，推动中莱关系不断迈上新台阶，为共筑新时代全天候中非命运共同体贡献力量。

（作者为中国驻莱索托大使）

《 人民日报 》（ 2025年04月06日 03 版）

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