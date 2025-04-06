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从牙膏到肥皂，美国人开始疯狂囤货

2025年04月06日04:35 | 来源：央视网
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根据特朗普本月2日签署的关于所谓“对等关税”的行政令，美国定于5日开始对所有贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”。对某些贸易伙伴征收更高的“对等关税”，这些措施将于9日生效。

美国经济学家和商界人士警告说，加征关税将推高价格，并最终转嫁到消费者身上。由于担忧物价飙升，美国一些消费者已开始囤货模式。

每个家庭每年平均损失

3800美元的购买力

特朗普希望通过征收“对等关税”来施压其他国家，这可能会令美国消费者付出尤其高昂的代价。

当前，美国消费者信心持续下跌，“对等关税”将进一步增加家庭用品开支，侵蚀家庭消费力，加剧家庭财务恶化，加重美国家庭负担。

耶鲁大学预算实验室估测，美国实施“对等关税”后，如果其他国家采取报复措施，美国低、中、高收入家庭平均将损失1300美元、2100美元、5400美元。

根据耶鲁大学预算实验室的分析，美国新一届政府已宣布的关税政策，可能导致今年美国整体通胀率上升2.3%，包括食品价格上涨2.8%和汽车价格上涨8.4%，相当于给美国每个普通家庭每年造成3800美元的损失。

据美国智库税务基金会（Tax Foundation）估算，在不考虑其他国家和地区反制的情况下，美国“对等关税”政策在今年将导致如下情况：

联邦税收增加2584亿美元，占GDP的0.85%。

美国个人税后收入平均减少1.9%。

美国普通家庭平均每年增加1900美元的税收负担。

必需品成本上涨

美国民众忙囤货

对于美国消费者来说，高额关税可能意味着从汽车、家电到汽油、杂货所有商品价格都将上涨。

△耶鲁大学预算实验室发布的预测数据

据耶鲁大学预算实验室预测，皮革制品、衣服、农作物、金属、羊毛等类别产品价格涨幅将超过10%。

对此，一些美国人已经开始紧张起来，忙着“把东西加到购物车里”。

4月2日下午，美国知名投资人、亿万富翁马克·库班在社交平台写道，是时候开始囤货了。库班说：“从牙膏到肥皂，凡是能找到地方可以储存的东西，都应该趁早买起来，最好是在商店补货前购买。”库班说，即使是美国制造的商品，也有可能涨价，“他们会归咎于关税”。

△美国网友称，当地排队领取食物的队伍已经爆满。

在超市和电子用品零售店内，一些消费者似乎已经采纳了库班的建议，推着满载物品的购物车穿越停车场，试图在商品价格上涨之前多多囤货。

哪些商品将最先涨价？

近日，美国有线电视新闻网的记者探访了纽约的一家便利店。

美国有线电视新闻网记者：一瓶圣培露矿泉水，它来自属于欧盟的意大利，现在这里的价格大约是5美元，美国给欧盟加的关税是20%，所以大约是1美元左右，谁来支付这笔钱？进口商卖给分销商，再到批发商，然后收银员再卖给我。

美国有线电视新闻网记者：再来看这个小东西，马来西亚的魔鬼辣椒鸡肉粉，售价2.99美元，据说辛辣无比。一旦加了24%的关税，2.99美元的价格就会上涨，这有多疯狂，正如这上面的广告语所说，火辣疯狂，这是在说食物还是关税？不管你怎么看，一切都在以某种形式上涨，这实际上只是一个谁来承担成本的问题。

美国巴布森学院经济学副教授乔希·斯蒂尔瓦根表示，价格上涨的时间取决于库存。他预计一些商店的价格会立即上涨，比如易腐食品。一系列其他商品，如电子产品、家用电器、服装和鞋类等，也可能在未来几周和几个月受到影响。

汽车业内人士：

成本将转嫁给美国消费者

美国对进口汽车加征25%关税的政策本月3日起正式执行。不少业内专家认为，汽车业早已成为依赖全球供应链的产业，高关税无法实现产业“一国独享”的目的，只会让更多美国人买不起车、美国汽车业失去竞争力、美国经济面临更大失速风险。

业内人士认为，美国车企无力承担25%进口关税带来的成本压力。按照摩根大通估算，汽车关税生效后，通用每年将缴纳高达130亿美元进口关税，福特汽车则需支付约45亿美元进口关税。

有业内人士认为，在关税冲击下，美国汽车业可能朝着高价格、低质量方向滑坡。美国银行分析报告认为，汽车关税可能令美国汽车销量下降300万辆，相当于去年总销量的近五分之一。

多家金融机构：

关税新政或使美经济陷入衰退

当地时间4月4日，美联储主席鲍威尔表示，美国总统特朗普的关税政策可能导致失业率上升，并可能导致通胀上升和经济增长放缓。

美国多家金融机构分析指出，加征关税可能会导致美国经济陷入衰退。

据美国媒体报道，摩根大通经济学家迈克尔·费罗利4日表示，摩根大通预计，美国全年实际国内生产总值将“在美国政府关税新政的重压下”收缩，美国经济恐陷入衰退。摩根大通已将美国全年实际国内生产总值增长预期从此前的增长1.3%下调为收缩0.3%。

美国穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪3日在社交媒体称，如果美国全面持续实施其关税政策，即使美国经济不陷入萧条，也将要承受严重的衰退。

美国花旗银行集团3日发布投资战略报告称，如果不能通过谈判消除美国加征关税的影响，美国2025年国内生产总值增长可能会被“抹去”。

监 制丨李绍飞

编 辑丨单镜宇

审 校丨天明

来 源丨央网新闻

(责编：袁勃、赵欣悦)

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