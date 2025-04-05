新华社缅甸曼德勒4月5日电 特写｜敲击声重燃求生渴望

新华社记者马卓言

伊洛瓦底江畔，缅甸古城曼德勒从灾难中慢慢苏醒。

52岁的哥山伦今天心情相对轻松。医生告诉他，身体恢复得很好，可以出院回家了。经过3天康复治疗，他终于可以略显释然地讲述起自己经历的那场近125小时的噩梦。

当地时间4月2日17时40分许，中国救援队伍在曼德勒市金色乡村酒店救援点成功救出了受困超5天的哥山伦。

“地震发生时我和同伴正在房间里聊天，突然间整栋楼剧烈摇晃，我滚落到床边。”哥山伦说自己运气不错，掉落的天花板砸在了床上，和地面构成了一个狭窄的空间，自己只是手部轻微受伤。

强震过后，哥山伦第一时间呼喊同伴，得知对方腰部遭受重创。两人接触不到，只能不时交流确认彼此情况，保存体力，相互支撑，静静等待救援。

坍塌的酒店房间密不透光，哥山伦小心探索着自己的四周。他摸到了一个罐子，打开后发现竟是同伴带来的巧克力饮料粉，这让他有了活下去的信心。

没有水，就喝尿，用巧克力粉罐的盖子当杯子。他一边努力自救，一边用摸到的棍子敲击四周求救。逼仄的空间里分不清昼夜，只能依稀听见外面路过的摩托车声。

渐渐地，同伴没了声音，敲击也得不到回应，绝望仿佛挤空了哥山伦四周的氧气……他不知道过了多久，也不再进食，打算就此放弃……

“诶！”邦、邦、邦……“有人吗？我们是救援队的！”

“有人找到我了！我想到了家人，想到了朋友们，我知道能再见到他们了！”哥山伦激动了，他终于等到了期盼已久的声音，他用力回应着队员们，开始补充体力，等待重见光明的那一刻。

当地时间2日14时许，金色乡村酒店外拉起警戒线，救护车、发电车启动运转，中国救援队和由中国军队参与组派的中国国际救援队开始联合作业。电锯声透过墙壁钻到了哥山伦耳中，他知道自己快要得救了。

“声音越来越清晰，终于天花板破裂，我看到了救我的人。”哥山伦的眼睛一时接受不了强光的刺激，他闭上眼与救援队员和医生交流，“有翻译和我沟通，所以从一开始我就知道是中国的救援队救了我。”

“真不知道该怎样向中国的救援队员们表达感谢！没有他们我不可能重新见到这一切。终于要和家人团聚了，我实在太开心了！”哥山伦和妻子杜妙妙山打算在曼德勒住一晚，然后回家和儿子们还有兄弟姐妹团聚。

“我们的家乡在伊洛瓦底省的乡下。回去我们打算请乡亲们吃饭，向他们讲述这些天的经历。”杜妙妙山告诉记者。

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