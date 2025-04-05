新华社缅甸曼德勒4月5日电（记者蒋超）由中国军队参与组派的中国国际救援队5日在缅甸曼德勒城区持续开展医疗巡诊，通过疾病筛查、问诊咨询、用药指导、药品发放及知识宣讲等形式，为当地灾区民众提供“零距离”诊疗服务。

在曼德勒医科大学附近的安置点，救援队医疗队员利用中国自主研制的掌上超声、便携式X光机和床旁心电图机等移动诊疗设备，为250余名当地民众提供免费检查，现场对症分发抗感染类、解痉平喘类、镇痛类、降压类等短缺急需药品。

在曼德勒皇宫附近的安置点，医疗队员针对当地常见疾病精准施策，特别是对灾区高温环境下高发的呼吸、消化及免疫系统疾病提供用药指导，针对性开展呼吸系统养护、慢性病管理等常见疾病预防宣教，帮助当地民众提升自我保健能力。

据了解，医疗巡诊团队由救援队的10余名医学专家组成，涵盖内科、外科、妇儿科等14个诊疗学科。自驰援缅甸以来，他们在积极配合开展废墟搜救、建筑侦检、检伤分类等任务的同时，累计完成营区及作业区消杀约12万平方米，并联合中国救援队、中国香港特区救援队、深圳公益救援队等中国救援力量，为搜救队员和受灾民众提供全天候巡诊保障，累计接诊500余人次。

下一步，救援队将持续分批次组织医疗力量赴曼德勒城区各安置点开展巡诊，重点针对当地多发的呼吸系统、肝胆系统、心脑血管及内分泌系统的急慢性病提供医疗服务，并为当地捐赠部分紧缺医疗物资器材。

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