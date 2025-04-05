人民网曼谷4月5日电 （记者孙广勇）在中泰建交50周年之际，中国工程院院士、中国温州医科大学校长李校堃率团访问泰国，推动中泰在医学教育、科技创新与生命健康产业等领域的深度合作。此举被视为“健康丝绸之路”倡议下，中泰高校协同创新、人才共育、产业联动的典范实践。

访问期间，温州医科大学与泰国多家知名院校及机构围绕联合建设科研平台、人才培养与技术产业化等领域达成多项战略合作协议，为深化中泰医教产融合提供了强劲新动能。温州医科大学与泰中科技协会签署合作备忘录，双方将重点在医药健康科研技术应用与创新发展等前沿领域开展合作。泰中科技协会主席卡塞姆与中方代表共同见证双方构建多层次、中泰合作新模式的重要时刻。此外，还与泰国红十字会、泰国朱拉隆功大学医学院与附属医院团队举行圆桌会谈，就如何通过国际合作促进教育、科技、产业合作等交换了意见。

此外，泰国东方大学与温州医科大学新一轮校级合作协议也正式签署。双方将在已有护理学、孔子学院等合作基础上，进一步推动中医境外办学、护理与康复博士联合培养、药学教育科研及产业推广、公共卫生硕博培养等多个项目。双方表示，将通过共建国际科研实验室、强化师生互访及项目对接，携手服务泰国东部经济走廊及“一带一路”共建国家健康发展需求。

此次合作是中国高校与泰国科研院所携手推动构建人类卫生健康共同体的重要实践。

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