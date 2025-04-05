人民网乌兰巴托4月3日电 （记者张朋辉）4月3日，“敦煌文化周——当敦煌遇见乌兰巴托”文化展在乌兰巴托拉开帷幕。蒙古国家大呼拉尔副主席普日布道尔吉、中国驻蒙古国大使沈敏娟出席开幕式并致辞。中蒙各界友好人士参加了活动。

蒙古国国家大呼拉尔副主席普日布道尔吉致辞。人民网记者 张朋辉摄

普日布道尔吉表示，蒙中友好往来源远流长。近年来，两国文化交流合作不断深化。敦煌是独一无二的文化遗产。通过本次活动，我们不仅能亲身感受敦煌的魅力，还可以学习中国通过科技创新保护文化遗产的好做法。

中国驻蒙古国大使沈敏娟致辞。中国驻蒙古国大使馆供图

沈敏娟表示，敦煌文化体现了中华文明的博大精深、开放包容。中国提出全球文明倡议，尊重世界文明多样性，重视文明传承与创新。我们愿与蒙方推动文化交流互鉴，让中蒙友谊如敦煌壁画般绚丽永恒，如草原骏马般驰骋不息。

与会嘉宾为开幕式剪彩。人民网记者 张朋辉摄

敦煌研究院副院长赵林毅表示，敦煌自古以来就是多元文化的汇聚交融之地。今天，敦煌与乌兰巴托再次相遇，希望以此次交流活动为起点，推动“敦煌经验”与“草原智慧”深度交流。

小朋友们学习、体验中国传统服饰和妆造。人民网记者 张朋辉摄

本次展览由中外文化交流中心、乌兰巴托中国文化中心、敦煌研究院承办，蒙中友好协会、成吉思汗博物馆协办，展览将持续至4月5日。展览再现了敦煌有代表性的壁画、雕塑，还开设数字展览、服饰与绘画体验等。

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