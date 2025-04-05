人民网仰光4月5日电 （记者谢佳君）当地时间4月4日16时许，中国乡村发展基金会联合明珠救援队和中信缅甸在曼德勒市由中国捐赠并搭建的灾民临时安置点开展义诊活动。此次义诊包含为受灾群众提供外、内伤的基本检查和应急处置，以及针对营地环境卫生与防疫的注意事项培训，惠及营地社区500多名灾区群众。中国乡村发展基金会还将联合当地合作方在曼德勒省的其他由中方捐赠搭建的灾民临时安置点持续开展医疗义诊、教育援助、饮用水安全、营地环境改善及卫生消杀等灾后重建支持工作。

临时安置点的灾民在义诊活动现场排队问诊。中国乡村发展基金会供图

当地时间4月2日下午，中国乡村发展基金会联合当地力量，在曼德勒利用中国救灾物资建成了缅甸3·28地震后国际救援首个受灾民众临时安置点。当晚，中信缅甸联合中国乡村发展基金会在内比都建成第二个安置点。上述安置点可容纳900名受灾民众。之后，中国一汽还将联合中国乡村发展基金会在曼德勒、内比都建设多个安置点。

义诊活动现场，工作人员为灾民包扎伤口。中国乡村发展基金会供图

地震造成曼德勒、内比都等地区建筑严重受损，断水断电，加上近40度的酷热天气和蚊虫叮咬，给受灾民众生活带来严峻困难。中国政府、机构和企业第一时间伸出援手，加紧推进灾后安置、赈济、供水和卫生防疫等工作。当地时间3日，由中国军队参与组派的中国国际救援队医疗分队在曼德勒敏格拉市场附近的安置点为受灾民众提供问诊、检查、清创等简单医疗服务。

义诊活动现场，工作人员为灾民检查身体。中国乡村发展基金会供图

截至当地时间4月4日20时，缅甸3月28日强震至今已造成该国3354人遇难，4508人受伤，另有220人失踪。

在义诊活动现场，工作人员为临时安置点灾民讲解卫生和防疫注意事项。中国乡村发展基金会供图

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