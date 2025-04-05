人民网开罗4月5日电 （记者沈小晓）当地时间4月4日上午，中国驻厄立特里亚使馆、第17批援厄医疗队、四川路桥共同举办纪念仪式，缅怀因公殉职的医疗队队员唐秀荣、四川路桥李方明同志。戴德茂临时代办、赖春生参赞及医疗队和四川路桥代表出席仪式并致辞。随后，全体人员肃立默哀，并献上花篮花束。

援厄医疗队队长韩东明表示，医疗队队员唐秀荣用生命铸就的丰碑，将永远矗立在中非人民心间，引领着一代又一代中国援非医疗队队员继续前行。医疗队要继续将中国医疗队的仁心仁术留在非洲大地，让中厄友谊之花开得更加绚丽。

四川路桥厄特矿建公司副总经理黄美林表示，我们要从英烈的事迹中汲取智慧和力量，以先辈为榜样，心怀家国，勇于担当，砥砺前行，将对逝者的思念转化为推动社会进步的动力，在各自的岗位上拼搏奋斗，为祖国的繁荣昌盛贡献力量。

戴德茂在致辞中高度肯定了中国援厄医疗队与四川路桥等在厄中资机构对厄立特里亚医疗卫生事业和社会发展所作出的积极贡献。同时，他对唐秀荣和李方明两位同志的援外精神给予了高度赞扬，认为他们是援厄事业的杰出代表，是中厄友谊的永恒丰碑。

(责编：王禹蘅、杨牧)