图为埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西。受访者供图

人民网开罗4月5日电 （记者沈小晓）“中国积极参与国际和地区热点问题的调解，是维护世界和平稳定的行动派，进一步加强了全球南方国家之间的团结。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西在接受本报记者专访时表示，中国提出的全球安全倡议等多个安全理念在承担国际社会责任方面发挥了重大作用，有利于改善全球治理，为当前世界应对和平与发展挑战提供有益借鉴。

德米西高度评价中国在推动全球安全稳定方面做出的努力。他认为，从历史上看，中国一直扮演着和平缔造者的角色。中国致力于加强双、多边合作，建立全面的安全框架，以实现和平、繁荣和稳定。“全球安全倡议代表了传统安全模式的建设性替代方案，强调以发展为导向的稳定、合作而非对抗、外交而非胁迫，是通过多边合作、预防冲突和可持续发展解决国际冲突根源和改善全球安全治理的最佳框架。”

“中国是世界和平稳定的有力维护者。”在德米西看来，中国坚定维护发展中国家共同利益，通过共建“一带一路”倡议、二十国集团、金砖国家和中非合作论坛等多边平台，不断壮大维护和平安全的“南方力量”，推动加强国际安全合作和全球安全治理。“中国加强在多边框架内协调合作，推动和平对话和磋商，促进区域合作，为国际事务注入更多稳定性。”

图为埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西。受访者供图

一直以来，中国全力支持非洲和平安全事业，建设性参与非洲和平安全事务，积极推动地区国家就萨赫勒、非洲之角等热点问题展开对话合作，支持非洲提升自主维和、维稳及反恐能力，多次向非洲提供人道主义紧急粮食援助，帮助非洲应对粮食安全等非传统安全挑战。“中国始终坚持不干涉非洲国家内政，不把自己的意志强加于人，通过增进与非盟、东非政府间发展组织等机构的合作，助力经济增长和区域对话协商化解矛盾分歧，这体现了一个负责任大国的担当。”德米西说。

2022年初，中国提出“非洲之角和平发展构想”，助力非洲之角和平发展进程，旨在支持地区国家团结自强，努力实现地区长治久安和发展繁荣。“‘非洲之角和平发展构想’是一个平衡经济增长与建设和平的有效框架和典范，与全球安全倡议是一脉相承的。”德米西认为，在共建“一带一路”倡议、中非合作论坛等框架下，中非基础设施建设合作持续走深走实，促进了埃塞俄比亚、吉布提、肯尼亚和其他邻国的经济一体化和经济发展，创造了大量就业机会。“安全与发展密不可分，安全是发展的前提，发展是安全的保障。通过增强经济韧性，中国正在帮助非洲国家解决一些不稳定的根源，例如贫困和失业，而这些往往是加剧冲突的原因。”

埃塞俄比亚是非洲五大经济体之一，非洲第二人口大国，也是非盟总部所在地。自2024年1月1日起，埃塞俄比亚正式成为金砖国家成员。德米西认为，中埃塞两国政治互信基础牢固，是中非友好合作的榜样。两国在金砖国家+、中非合作论坛等国际平台上加强合作，是推动和平与多边合作、解决冲突的重要力量，两国在解决地区冲突方面的合作进一步促进了世界和平的建设。“埃塞俄比亚作为非洲最大和最古老的国家之一，其在历史上经历了许多起起落落。我期待中国在促进非洲之角各国之间的和平与合作方面发挥更大作用。我也相信，埃中两国进一步加强安全合作，分享和平与发展的经验，不仅造福两国，也将为全球和平安全做出更大的贡献。”

(责编：王禹蘅、杨牧)