人民网德国汉诺威4月4日电 （记者刘仲华）3月31日至4月4日，以“赋能工业可持续发展”为主题的2025年汉诺威工业博览会在德国举行。来自60个国家和地区的4000家参展商汇聚一堂，围绕人工智能、能源转型、智能制造等主题展示最新科技成果，交流行业发展趋势。来自中国的参展企业约1000家，数量仅次于东道主德国，继续成为该展会最大的海外参展方。

中国造人形机器人在工博会上成为明星产品。人民网记者 刘仲华摄

在九号馆的一处大屏幕上，一边是小篆字体的“上海电气”四个蓝绿色汉字，另一边的3D屏幕将中国非遗文化中的活字印刷术解构为数字活字矩阵，“创新·燃动世界新引擎”等字样依次跳出，虚实融合动态演绎着“字模排版”工艺过程，展现“海陆空风光氢”六大产业协同智造的未来图景。据上海电气相关负责人介绍，此次上海电气携航空行业自动化、新能源汽车及零碳工业园区三大系统解决方案，20多项突破性产品亮相核心展区。包括“思考者”系列智慧光伏组件，搭载智能控制模块可实现发电效率提升与实时优化；氢能千方级I型槽及50Nm³/h海水/废水制氢系统，以高效绿氢技术助力零碳能源转型，彰显高端装备与智慧能源深度融合的创新实力。

图为外国客商前来中企展台参观咨询。人民网记者 刘仲华摄

今年是北京中关村科学城第一次组团参加汉诺威工博会，中关村科学城创新发展有限公司副总经理戴廉介绍，展区重点展示了包括机器人、工业软件等前沿技术。随着AI赋能千行百业，智能制造、健康医药等产业在海淀区迅速发展。目前中国六分之一的AI企业位于海淀区。近年来，中关村科学城积极带领企业出海寻商机，找订单，洽谈合作，有力推动企业国际化发展。这次展示的人形机器人、辅助机器人、清洁机器人和其他AI产品，受到很多国外客户关注，纷纷前来洽谈合作。这证明我们的产品和技术完全可以跟欧美企业同台竞技。

展区另一侧，一位观众正在用手柄操作虚拟实验。北京谋先飞科技公司自研的第三代分布式物理引擎突破了单机仿真算力的瓶颈，解决了仿真规模限制的问题。产品已经成功在具身智能、实时特效、元宇宙、工业仿真、游戏、XR 等领域成功商业化。

4月1日，江苏太仓代表团在太仓城市展台上以“太仓—中国长三角对德合作强引擎”为主题举办了专场招商推介活动，向世界发出对德合作的“太仓声音”。市政协副主席、市招商局局长郁颖珠向来宾们介绍了太仓经济社会发展情况，分享了中德合作的成功案例，并与企业代表进行深入交流。太仓德国招商大使马蒂亚斯在会上向全球嘉宾展示了太仓的经济社会发展成果，表示“这里既有德国工业的严谨基因，又融合了中国制造的创新活力。”相信通过与德国工商界的密切交流，太仓将吸引更多德企投资，推动中德合作向更高层次、更广领域迈进。

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