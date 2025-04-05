打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企闪耀2025汉诺威工博会

2025年04月05日11:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网德国汉诺威4月4日电 （记者刘仲华）3月31日至4月4日，以“赋能工业可持续发展”为主题的2025年汉诺威工业博览会在德国举行。来自60个国家和地区的4000家参展商汇聚一堂，围绕人工智能、能源转型、智能制造等主题展示最新科技成果，交流行业发展趋势。来自中国的参展企业约1000家，数量仅次于东道主德国，继续成为该展会最大的海外参展方。

中国造人形机器人在工博会上成为明星产品。人民网记者 刘仲华摄

中国造人形机器人在工博会上成为明星产品。人民网记者 刘仲华摄

在九号馆的一处大屏幕上，一边是小篆字体的“上海电气”四个蓝绿色汉字，另一边的3D屏幕将中国非遗文化中的活字印刷术解构为数字活字矩阵，“创新·燃动世界新引擎”等字样依次跳出，虚实融合动态演绎着“字模排版”工艺过程，展现“海陆空风光氢”六大产业协同智造的未来图景。据上海电气相关负责人介绍，此次上海电气携航空行业自动化、新能源汽车及零碳工业园区三大系统解决方案，20多项突破性产品亮相核心展区。包括“思考者”系列智慧光伏组件，搭载智能控制模块可实现发电效率提升与实时优化；氢能千方级I型槽及50Nm³/h海水/废水制氢系统，以高效绿氢技术助力零碳能源转型，彰显高端装备与智慧能源深度融合的创新实力。

图为外国客商前来中企展台参观咨询。人民网记者 刘仲华摄。

图为外国客商前来中企展台参观咨询。人民网记者 刘仲华摄

今年是北京中关村科学城第一次组团参加汉诺威工博会，中关村科学城创新发展有限公司副总经理戴廉介绍，展区重点展示了包括机器人、工业软件等前沿技术。随着AI赋能千行百业，智能制造、健康医药等产业在海淀区迅速发展。目前中国六分之一的AI企业位于海淀区。近年来，中关村科学城积极带领企业出海寻商机，找订单，洽谈合作，有力推动企业国际化发展。这次展示的人形机器人、辅助机器人、清洁机器人和其他AI产品，受到很多国外客户关注，纷纷前来洽谈合作。这证明我们的产品和技术完全可以跟欧美企业同台竞技。

展区另一侧，一位观众正在用手柄操作虚拟实验。北京谋先飞科技公司自研的第三代分布式物理引擎突破了单机仿真算力的瓶颈，解决了仿真规模限制的问题。产品已经成功在具身智能、实时特效、元宇宙、工业仿真、游戏、XR 等领域成功商业化。

4月1日，江苏太仓代表团在太仓城市展台上以“太仓—中国长三角对德合作强引擎”为主题举办了专场招商推介活动，向世界发出对德合作的“太仓声音”。市政协副主席、市招商局局长郁颖珠向来宾们介绍了太仓经济社会发展情况，分享了中德合作的成功案例，并与企业代表进行深入交流。太仓德国招商大使马蒂亚斯在会上向全球嘉宾展示了太仓的经济社会发展成果，表示“这里既有德国工业的严谨基因，又融合了中国制造的创新活力。”相信通过与德国工商界的密切交流，太仓将吸引更多德企投资，推动中德合作向更高层次、更广领域迈进。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部