人民网博洛尼亚4月3日电 （记者谢亚宏）当地时间1日，“溯传统之源，绘童真之美：蔡皋作品的艺术世界”在意大利博洛尼亚国际童书展期间举行。

本次活动由湖南少年儿童出版社国际出版部负责人康沁芯主持，特邀多位国内外名家大师齐聚一堂，共同从不同的视角解读蔡皋作品中蕴含的艺术价值。他们分别是：插画家，国际安徒生奖得主罗杰·米罗；爱尔兰插画家协会理事会成员、国际儿童读物联盟爱尔兰分会无声书库项目主管玛格丽特·安·苏格；作家、原巴西文化部前执行秘书、昆丁儿童阅读中心创始人沃内·坎诺尼卡；中国作家、北京大学教授、国际安徒生奖得主曹文轩；国际儿童读物联盟前任主席、现任执委，生命树文化促进中心理事长张明舟；以及中国插画家、国际安徒生奖短名单提名、布拉迪斯拉发国际插图双年展金苹果奖得主蔡皋。

活动现场，蔡皋的作品成为东西方艺术理念交融的焦点。张明舟表示，蔡皋老师是一位伟大的艺术家，为中国插画艺术和绘本艺术的发展作出了卓越贡献。玛格丽特·安·苏格斯女士在发言中指出，在首次发现蔡皋的插画时，她的学生们就被蔡皋温馨的主题、绚丽的色彩和细腻的笔触所吸引。她不止一次地强调，蔡皋的作品中蕴含的温暖和她对中国文化的传承和表达正是这个世界需要的。

作为国际安徒生奖得主，曹文轩先生谈到了蔡皋作品的儿童性。他指出，蔡皋传递了自己的创作理念：心无外求，像孩子一样自足、自在、自然地生活。另一位国际安徒生奖得主，罗杰·米罗表示，蔡皋用她独特的笔触，向世界展示了中国深厚的文化内涵。当他看到蔡皋的新作《火城：1938》（经折装版）展开后的九米长卷时，感到深深地震撼。他直言：“虽然作品无声，但我仍感受到了震耳欲聋的声音。”

最后，蔡皋登台以“溯传统之源，绘童真之美”为题分享了自己的创作理念。她提到自己的绘本灵感源于传统、源于生活。她认为民间文化里有一种很健康的艺术精神，自己深受民间艺术的影响，同时也借鉴西方印象派与敦煌壁画的色彩技巧。这种融合让她的作品既具有传统文化的厚重感，又不失现代艺术的灵动。

(责编：王禹蘅、杨牧)