人民网堪培拉4月4日电 （记者陈效卫）4日上午，澳大利亚华人总工会在悉尼鲁克伍德墓园隆重举行澳大利亚淘金潮华人死难者纪念碑九周年祭奠仪式。100多名澳政界、社区及宗教界嘉宾出席，共同缅怀在19世纪澳大利亚淘金热期间不幸去世的华人先侨。

陈青松会长讲话。澳大利亚华人总工会供图

仪式由澳大利亚华人总工会首席顾问、纪念碑九周年祭祀委员会主席方劲武先生主持。他介绍了当天出席的贵宾，并带领全场肃立默哀一分钟，向逝去的先侨表达敬意。祭祀仪式按照中华传统礼仪进行，包括上香、点烛、献花、敬茶和三鞠躬等环节。主祭官、澳大利亚华人总工会主席陈青松诵读祭文，深切缅怀华工先烈的艰辛付出，表达对历史的尊重和对未来的期待。陈青松在讲话中感谢社会各界对纪念碑保护及华人历史传承的支持，特别感谢悉尼少林寺释德政禅师及其弟子主持超度法事，为亡魂祈福，并为后人带来精神慰藉，强调这座纪念碑不仅仅是华人历史的一部分，更是澳大利亚多元文化的重要象征。

会场现场。澳大利亚华人总工会供图

在本次祭奠仪式中，澳大利亚华人总工会在纪念碑背面镶嵌了一块纪念铜牌，以表彰两位对华人社区作出重大贡献的澳大利亚人。陈青松在讲话中特别提到这两位先贤的感人事迹，称颂他们“华人社区之友”和“多元文化主义的先贤”。一位是埃莉诺·布鲁尔（1808-1856），南澳大利亚州罗布地区政府官员查尔斯·布鲁尔的妻子。在1850年代淘金潮期间，她不顾个人安危，主动照顾因长途跋涉而感染伤寒的中国移民，最终不幸染病去世。她的牺牲精神深深感动了华人社区，成为中澳友谊的象征。另一位是詹姆斯·罗伯茨（1812-1876）：新南威尔士州农场主。在淘金潮期间，他冒着巨大风险庇护了数千名华人矿工，帮助他们躲避种族歧视和暴力冲突，尤其是在1860年代兰宾平原骚乱期间，他的善举挽救了无数生命。

在祭奠仪式后，多位政界嘉宾先后发表讲话，表达对华人历史贡献的认同。大都会纪念公园首席执行官丹妮丝·欧拉赞扬了华人社区对澳大利亚社会的贡献，并承诺将继续支持纪念碑的维护。坎伯兰市市长欧拉·哈梅德强调华人文化在当地多元社会中的重要性，并感谢澳大利亚华人总工会推动纪念活动的努力。新南威尔士州议会议员朱莉娅·沃尔茨作为活动的名誉赞助人发表讲话，强调铭记历史的重要性，并鼓励华人社区积极参与澳大利亚公共事务。班克斯选区联邦候选人施智在致辞中表示，华人对澳大利亚的贡献值得被铭记，政府应加强对华人历史文化的支持。荣休联邦议员、多元文化主义领导人、澳大利亚华人总工会顾问劳里·弗格森深情回顾自己多年来见证华人社区的发展，表示将继续支持澳华人总工会推动多元文化交流。

纪念碑揭幕。澳大利亚华人总工会供图

在全体与会人员的见证下，所有讲话嘉宾共同为纪念碑背面的纪念铜牌举行了庄重的揭幕仪式。这一庄严时刻象征着社会各界对历史先贤的崇高敬意以及对多元文化价值观的共同守护。仪式最后，与会嘉宾共同合影留念，以示对先侨的敬仰。现场还进行了充满文化韵味的“祖先祭舞”表演，表达对亡者的敬意和思念。本次祭奠仪式的成功举办，不仅加强了华人社区的凝聚力，也向澳大利亚社会展示了华人历史文化的重要价值，同时通过纪念铜牌的揭幕，进一步弘扬了多元文化的精神。

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