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尹锡悦被罢免 韩国宪法法院裁定总统弹劾案成立

2025年04月05日10:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔4月4日电 （李帆）当地时间4月4日11时22分，韩国宪法法院就总统尹锡悦弹劾案作出最终裁决，认定弹劾理由成立，尹锡悦即日起被正式罢免总统职务。

4月4日早，韩国宪法法院前，韩国警察正穿戴防护装备。人民网 李帆摄

4月4日早，韩国宪法法院前，韩国警察正穿戴防护装备。人民网 李帆摄

韩国宪法法院现有8名法官，8人全部赞成弹劾。因此，宪法法院最终宣判弹劾案成立，尹锡悦成为继朴槿惠之后，韩国宪政史上第二位被罢免的在任总统。

4月4日早7点，韩国宪法法院正门。人民网 李帆摄

4月4日早7点，韩国宪法法院正门。人民网 李帆摄

随着裁决结果出炉，尹锡悦立即失去总统职权，由现任国务总理韩德洙暂时代理总统职务，直至新一任总统选出。根据韩国法律，新一届总统选举须在60日内举行。按照计划，总统候选人登记将于5月9日至10日进行，5月15日正式启动竞选活动，6月3日举行投票。

韩国宪法法院门口警车筑起“车墙”。人民网 李帆摄

韩国宪法法院门口警车筑起“车墙”。人民网 李帆摄

随着尹锡悦被罢免，韩国政局将进入高度不确定的过渡期。预计韩国各政党将迅速调整战略，全力备战总统选举，争取在短时间内凝聚选民支持。与此同时，政府治理面临权力真空与舆论动荡的双重挑战，社会矛盾可能进一步激化。国际社会亦高度关注韩国局势的演变，尤其是在地区安全、经济合作等领域，韩国下一任总统的政策走向将对东北亚乃至更广泛区域产生重要影响。

4月4日早8点，警车封锁韩国宪法法院路口入口处。人民网 李帆摄

4月4日早8点，警车封锁韩国宪法法院路口入口处。人民网 李帆摄

在这种背景下，维持社会稳定、确保国家政权平稳过渡，或将成为韩国代总统韩德洙的首要任务。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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