人民网伦敦4月3日电 （记者许立群）4月3日，中国财政部在伦敦证券交易所举办人民币主权绿色债券发行仪式。这是中国首支发行的以人民币计价的绿色主权债券，也是中国在英发行的首笔绿色主权债券。

中国银行作为联席全球协调人协助财政部在伦敦成功簿记发行了60亿元人民币绿色主权债券。本次发行有3年期和5年期两个品种，发行规模均为30亿元人民币，最终票息分别为1.88%和1.93%，均低于香港二级市场同期限国债利率水平。此次主权债发行受到了境内外市场的广泛关注和投资者的踊跃认购，最终账簿规模达415.8亿元人民币，整体认购倍数6.9倍。投资者类型丰富，主权及超主权、银行、保险及资管类投资者分别占比30%、48%、20%。地域分布广泛，亚太地区投资人占比约83.50%，非亚太地区投资人占比约16.50%。本次首笔绿色主权债发行吸引了绿色和可持续类投资人的关注，按最终可分配订单口径来看，绿色和可持续类投资人订单量占总账簿约22%。该笔债券在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）托管，将在香港联合交易所和伦敦证券交易所上市。

中国财政部副部长廖岷在致辞中表示，中国财政部时隔9年第二次在英国伦敦发行人民币国债，对于进一步深化和支持中英绿色和经济金融领域交流合作，支持稳定国际投资者信心、稳定市场预期具有重要意义。此次发行也彰显了中国推动绿色转型的坚定决心，也为稳慎扎实推进人民币国际化开辟了新通道。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中表示，此次发行是落实中英第十一次财金对话成果的重要举措之一，也是中国推进绿色低碳发展、应对气候变化的一次重要努力。郑大使还表示，美国刚刚宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”，中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。

英国财政部经济国务大臣艾玛·雷诺兹、中国银行副行长张小东、国际资本市场协会总裁布莱恩·帕斯科、渣打银行董事长韦浩思等也出席了发行仪式。

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